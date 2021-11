Celeste et Bastille parmi les gagnants des 2021 UK Music Video Awards

Céleste, Bastille et James Blake faisaient partie des artistes britanniques qui ont été honorés aux UK Music Video Awards 2021.

Ailleurs, Dua Lipa, Pa Salieu et Joy Crookes ont chacun remporté deux prix lors des UKMVA de cette année, tandis que les artistes internationaux dont les vidéos ont remporté des prix incluent Lil Nas X, Normani, Megan Thee Stallion, Salvatore Ganacci, Biting Elbows et Duck Sauce.

Les UK Music Video Awards célébrer la créativité qui entre dans la réalisation de clips et de films musicaux au Royaume-Uni et au-delà. La 14e édition de la cérémonie de remise des prix a vu la cérémonie revenir au Roundhouse de Londres pour la première fois en deux ans.

Animés par la comédienne Maisie Adam, 40 prix ont été remis à des réalisateurs, producteurs et autres créatifs travaillant derrière la caméra.

Les gagnants des 2021 UK Music Video Awards étaient les suivants :

Meilleure vidéo pop – Royaume-Uni en association avec Cinelab Film & Digital

Gagnant : Dua Lipa – Love Again

Réalisateur : Lope Serrano alias Canada

Producteurs : Karen Saurí, Oscar Romagosa

Société de production : Canada

Commissaire : Katie Dolan pour Warner Records

Meilleure vidéo R&B/Soul – Royaume-Uni

Gagnant : Celeste – Ce soir ce soir

Réalisateur : Noah Lee

Producteurs : Kate Brady, Suzan Mustafa

Production co: Riff Raff Films

Commissaire : Marco Gray pour Polydor Records

Meilleure vidéo de danse/électronique – Royaume-Uni

Gagnant : Hot Chip, Jarvis Cocker – Directement au matin

Réalisateur : Réalité

Productrice : Karen Sauri

Société de production : Canada

Commissaire : John Moule pour Domino Recording Co.

Meilleure vidéo rock – Royaume-Uni

Gagnant : Beabadoobee – Dernier jour sur terre

Réalisateur : Arnaud Bresson

Producteur : Théo Gall

Co de production : Division

Commissaire : Chris Melian pour Dirty Hit Records

Meilleure vidéo alternative – Royaume-Uni

Gagnant : James Blake – Dis ce que tu veux

Réalisateur : Bear Damen

Producteur : Salim El Arja

Prod co : Couscous

Commissaire : Semera Khan pour Polydor Records

Meilleure vidéo Hip Hop / Grime / Rap – Royaume-Uni

Gagnant : Pa Salieu ft Backroad Gee – Ma famille

Réalisateur : Femi Ladi

Producteur : Mathias Gilay

Co de production : Untold Studios

Commissaire : Oksi Odedina pour Warner Records

Meilleure vidéo pop – internationale

Gagnant : Lil Nas X ft Jack Harlow – Industry Baby

Réalisateur : Christian Breslauer

Producteurs : Andrew Lerios, Luga Podesta, Saul Levitz, Brandon Bonfiglio

Co de production : London Alley

Commissaire : Saul Levitz pour Columbia Records

Meilleure vidéo R&B/Soul – Internationale

Gagnant : Normani x Cardi B – Wild Side

Réalisateur : Tanu Muino

Producteur : Jack Winter

Prod co : Contenu UnderWonder

Commissaires : Camille Yorrick & Chris Clavadetscher pour RCA Records

Meilleure vidéo de danse / électronique – International

Gagnant : Sauce de canard – Mesmerize

Réalisateur : Keith Schofield

Remplacé par le caviar

Commissaire : Katy Eggleton pour la sauce au canard

Meilleure vidéo rock – Internationale

Gagnant : Biting Elbows – Boy Is Dead

Réalisateur : Ilya Naishuller

Prod co : Versus Pictures Commissaire : MTS

Meilleure vidéo alternative – Internationale

Gagnant : Sansara – Nous deviendrons meilleurs

Réalisateur : Andzej Gavriss

Producteurs : Egor Solomatin, Mikhail Marizov, Evgeny Primachenko, Andrei Gubaidullin, Alexandra Galius

Prod co : Le film de papa

Commissaire : Egor Solomatin pour Nepokoi

Meilleure vidéo Hip Hop / Grime / Rap – International

Gagnant : Megan Thee Stallion – Thot Shit

Réalisateur : Aube Perrie

Producteur exécutif : Boris Labourguigne

Producteur : Sarah Park et Nick Callais

Prod co: Left Productions

Commissaire : Lucas Prevost pour 300 Entertainment

Meilleure vidéo pop – Nouveau venu

Gagnant: Drew Sycamore – 45 Fahrenheit Girl

Réalisateur : Jonatan Egholm Keis

Producteur : Jonatan Egholm Keis

Prod co : Nouvelle Terre

Commissaire : Jan-Erik Stig pour Warner Music Danemark

Meilleure vidéo R&B/Soul – Nouveau venu

Gagnant : Bamao Yendé & Le Diouck – Marvin Gueye

Réalisateur : Vincent Catel

Producteur : Roman Pichon Herrera & Pierre-Edouard Sigwalt

Prod co: Diplomates

Commissaire : Max Le Disez pour Boukan Records

Meilleure vidéo de danse / électronique – Nouveau venu

Gagnant : Modeselektor – Mean Friend

Réalisateur : Abigail Wilson

Producteur : Paulien Voorkamp

Co de production : Bwgtbld

Commissaire : Matthias Klein / C/O Magick pour Sony Music

Meilleure vidéo rock – Nouveau venu

Gagnant : Jeremy Ivey – Le problème de quelqu’un d’autre

Réalisateur : Kimberly Stuckwisch

Producteur : Ian Blair

Prod co: Invisible Inc

Commissaire : Ryan Marian pour Anti Records

Meilleure vidéo alternative – Nouveau venu

Gagnant : Livres audio – Lalala It’s The Good Life

Réalisateur : Rottingdean Bazaar

Productrice : Rosie Brear

Production co: Blink Productions

Commissaire : Danny Mitchell et Jeff Barrett pour Heavenly Recordings

Meilleure vidéo Hip Hop / Grime / Rap – Nouveau venu

Gagnant : Homeboy Sandman – Monument

Réalisateur : Pavel Buryak

Producteurs : Gretta Wilson, Pavel Buryak

Co de production : Rafesthetic.tv

Commissaire : Angel Del Villar pour Mello Music Group

Meilleure performance dans une vidéo

Gagnant : Salvatore Ganacci – Belle-grand-mère

Interprète : Salvatore Ganacci

Réalisateur : Vedran Rupic

Prod co : Business Club Royale

Enregistrement co: Zatara Recordings

Meilleur design de production dans une vidéo

Gagnant : DJ Snake & Selena Gomez – Amour égoïste

Chef décorateur : Taísa Malouf

Réalisateur : Rodrigo Saavedra

Prod co : Le Bureau des Directeurs & Landia

Co d’enregistrement : Interscope

Meilleur style de garde-robe dans une vidéo en association avec iD

Gagnant : Joy Crookes – Les pieds ne me font pas défaut maintenant

Stylistes : Matthew Josephs (Joy Crookes) Natalie Roar (acteurs)

Réalisateur : Taz Tron Delix

Prod co : Obligatoire

Co d’enregistrement : Sony Music Entertainment

Meilleure coiffure et maquillage dans une vidéo en association avec Loop Talent

Gagnant : Joy Crookes – Les pieds ne me font pas défaut maintenant

Styliste : Mata Marielle (MUA), Isaac Poleon (Cheveux)

Réalisateur : Taz Tron Delix

Prod co : Obligatoire

Co d’enregistrement : Sony Music Entertainment

Meilleure chorégraphie dans une vidéo

Gagnant : Purple Disco Machine ft Moss Kena & The Knocks – Feux d’artifice

Chorégraphe : Adam Beta

Réalisateur : Greg Barth

Prod co: Common People Films & Rekorder

Co d’enregistrement : Sony Music Entertainment

Meilleure photographie dans une vidéo en association avec Panalux

Vainqueur : Califato 3⁄4 – Fandangô de carmen porter

DOP : Michal Babinec

Réalisateur : Nono Ayuso

Prod co: Landia & Dude Originals

Record co: Battre des records de basse

Meilleur étalonnage dans une vidéo en association avec CHEAT

Gagnant : Bastille – Faisceau lumineux déformé

Coloriste : Alex Gregory

Réalisateur : Jak Payne

Production co: Blink Productions

Co d’enregistrement : Virgin Records

Meilleur montage dans une vidéo en association avec Homespun

Gagnant : Little Simz – Introverti

Éditeur : Elise Butt chez Trim Editing

Réalisateur : Salomon Lighthelm

Prod co : Prettybird Royaume-Uni

Co d’enregistrement : AWAL

Enregistrement co: Animal 63

Meilleurs effets visuels dans une vidéo en association avec LEAP

Gagnant : Bicep ft Clara La San – Saku

Artiste VFX : Alexis Baillia au Firm Studio

Réalisateur : David Betram

Prod co: Diplomates

Enregistrement co: Ninja Tune

Meilleure animation dans une vidéo

Gagnant : L’Impératrice – Hématome

Animateurs : Roxane Lumeret, Jocelyn Charles, Chloé Farr

Réalisateur : Roxane Lumeret & Jocelyn Charles

Prod co : Studio se souvient

Co d’enregistrement : Microqlima

Meilleur projet vidéo spécial

Gagnant : Topaz Jones – Don’t Go Tellin’ Your Momma

Réalisateurs : Rubberband, Topaz Jones

Producteur : Luigi Rossi

Prod co : Contrebandier

Record co: New Funk Academy / Black Canopy

Meilleure vidéo en direct

Gagnant : Pa Salieu – Frontline (en direct sur Jimmy Fallon)

Réalisateur : Tawbox

Producteur : Gandhi El Chamaa

Prod co: Film Band

Co d’enregistrement : Atlantic Records

Meilleur film musical en association avec Anna Valley

Gagnant : Dua Lipa – Studio 2054

Réalisateur : Liz Clare

Producteur : Peter Abbott

Prod co : Cérémonie Londres

Co d’enregistrement : Warner Records

Meilleur commissaire

Gagnant : Kat Cattaneo

Meilleur agent

Gagnant : Sam Davey (Gestion OB)

Meilleur producteur en association avec WPA UK

Gagnant : Precious Mahaga

Meilleure société de production

Gagnant : Canada

Meilleure société de postproduction en association avec Studio RM

Gagnant : Electric Theatre Collective

Meilleur nouveau réalisateur en association avec Time Based Arts

Gagnant : Aube Perrie

Meilleur réalisateur en association avec Electric Theatre Collective

Gagnant : Tanu Muino

Le prix d’excellence

Destinataire : Juliette Larthe

Vidéo de l’année

Gagnant : Sauce de canard – Mesmerize

Réalisateur : Keith Schofield

Remplacé par le caviar

Commissaire : Katy Eggleton pour la sauce au canard