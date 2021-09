Celeste et Nubya Garcia parmi les nominés aux Jazz FM Awards 2021

Les nominés pour les Jazz FM Awards 2021 avec PPL et PRS for Music ont été annoncés, reconnaissant une fois de plus un large éventail d’artistes du Royaume-Uni et de l’étranger qui ont eu un impact significatif sur le genre. La cérémonie de cette année aura lieu à Under The Bridge dans l’ouest de Londres le 28 octobre 2021 et sera disponible en direct via Jazz FM. Les prix célébreront la musique créée et publiée entre le 1er janvier 2020 et la fin mai 2021 pour refléter la créativité et l’innovation durables de la communauté du jazz pendant la pandémie.

Comme annoncé dans une émission spéciale Jazz FM animée par Anne Frankenstein, les nominés cette année incluent la saxophoniste star Nubya Garcia, la chanteuse en tête des charts Celeste, le collectif soul londonien SAULT, le pianiste et chanteur américain Jon Batiste, la trompettiste en pleine ascension Emma-Jean Thackray, producteur et DJ Floating Points avec le London Symphony Orchestra et Pharoah Sanders, l’auteur-compositeur-interprète néo-soul Ego Ella May, la vénérée chanteuse italo-britannique Georgia Mancio et le légendaire saxophoniste alto Gary Bartz. Les récipiendaires des catégories spéciales de prix – Lifetime Achievement Award, Gold Award et Impact Award – seront annoncés en temps voulu.

Depuis leur lancement en 2013, les Jazz FM Awards sont devenus l’un des événements les plus attendus du calendrier international du jazz, honorant certains des vrais grands du genre, notamment Herbie Hancock, Quincy Jones, Gregory Porter, Norah Jones, Dame Cleo Laine, George Benson, Pat Metheny, Georgie Fame et Ahmad Jamal.

Le directeur du contenu de Jazz FM, Nick Pitts, a déclaré : « Nous sommes bien sûr ravis que les Jazz FM Awards reviennent en 2021 pour célébrer le niveau incroyable d’innovation, de créativité et de joie que la communauté mondiale du jazz a à offrir. Le jazz a fourni une bouée de sauvetage à tant d’entre nous au cours de la dernière année et demie et nous sommes impatients de réunir à nouveau tout le monde pour ce qui sera certainement une occasion très spéciale.

« Nous souhaitons également la bienvenue à PPL et PRS for Music, qui sont les principaux sponsors des Jazz FM Awards pour 2021. Ils ont tous deux été d’excellents supporters des Jazz FM Awards depuis leur création en 2013 et je suis ravi qu’ils aient consolidé leur position en tant que véritables supporters des plus grands prix de la musique jazz, soul et blues du Royaume-Uni ».

Peter Leathem, PDG de PPL, a ajouté : « Ayant soutenu les Jazz FM Awards depuis leur création en 2013, nous sommes ravis d’être les partenaires phares de cette année aux côtés de nos collègues de PRS for Music. Nous sommes fiers d’être les champions de la musique jazz chez PPL et sommes ravis d’aider à financer la carrière des artistes grâce à notre travail de développement des talents. En effet, c’est un plaisir de voir un certain nombre d’artistes que nous avons soutenus par le biais du PRS Foundation PPL Momentum Music Fund parmi ceux présélectionnés cette année. Le Royaume-Uni est un foyer de talents de la musique jazz et nous attendons avec impatience le succès continu du secteur à l’avenir. »

Andrea Czapary Martin, PDG de PRS for Music, a poursuivi : « Nous sommes incroyablement fiers d’être co-sponsor principal des Jazz FM Awards 2021, aux côtés de PPL. Même face à une pandémie mondiale, les auteurs-compositeurs et compositeurs des communautés jazz, soul et blues ont continué à produire de la musique inspirée, et nous sommes honorés de soutenir Jazz FM en les reconnaissant et en les reconnaissant pour leur travail exceptionnel. Félicitations à tous les nominés de cette année et nous sommes impatients de célébrer avec vous en personne lors de cet événement vraiment spécial.

NOMINÉS AUX JAZZ FM AWARDS 2021 :

L’ACTE BLEU DE L’ANNÉE :

Eric Bibb

Marcus Bonfanti

Ruthie Foster

L’ACTE DE RUPTURE DE L’ANNÉE :

Jas Kayser

Croix de Nathaniel

Gang de nuit secret

LE PRIX NUMÉRIQUE :

Les vendredis du Bandcamp

jazz re:fraîchi

Kansas Smitty’s

LE PRIX DE L’INNOVATION parrainé par Mishcon de Reya :

Blue Note Re:imaginé

EFG Festival de Jazz de Londres

SAULT

INSTRUMENTALISTE DE L’ANNÉE :

Amanda Merlan

Daniel Casimir

Ed ‘Tenderlonious’ Cawthorne

L’ACTE DE JAZZ INTERNATIONAL DE L’ANNÉE sponsorisé par Travelzoo :

Christian McBride

Gary Bartz

Marie-Schneider

ACTE D’ÂME DE L’ANNÉE :

Ego Ella May

Jon Batiste

Omar

VOCALISTE DE L’ANNÉE :

Céleste

Ego Ella May

Géorgie Mancio

CATÉGORIES DE VOTE PUBLIC :

ALBUM DE L’ANNÉE :

Fergus McCreadie : Cairn

Floating Points, London Symphony Orchestra et Pharoah Sanders : Promises

Jon Batiste : NOUS SOMMES

Matthew Halsall : Salut au soleil

Nubya Garcia : SOURCE

SAULT : SANS TITRE (Black Is)

ACTE DE JAZZ DE L’ANNÉE AU ROYAUME-UNI :

Archipel

Emma-Jean Thackray

Fergus McCreadie

CATÉGORIES DE PRIX DOUÉS :

PRIX D’OR – À confirmer

PRIX IMPACT – À confirmer

PRIX DE RÉUSSITE À VIE – À confirmer