Celeste, Yungblud et Arlo Parks parmi les nominés aux BRIT Awards 2021

Celeste, Arlo Parks et Yungblud font partie des artistes nominés pour les BRIT Awards 2021 – vous pouvez voir la liste complète des nominés ci-dessous.

La cérémonie de cette année a été repoussée de trois mois par rapport à sa date traditionnelle de février en raison de la crise des coronavirus, et aura désormais lieu à l’O2 Arena de Londres le 11 mai 2021. Les performances de la nuit viendront de Dua Lipa et Griff.

Ceux en lice pour les BRIT Awards 2021 ont été annoncés aujourd’hui, 31 mars, par Nick Grimshaw de BBC Radio 1 et Griff, vainqueur des BRITs Rising Star de cette année, lors d’une émission en ligne diffusée en direct.

Le comédien, acteur et écrivain Jack Whitehall animera le spectacle pour la quatrième année consécutive. Cela équivaut au séjour de quatre ans de James Corden en tant qu’hôte de 2011 à 2014.

Dua Lipa, Arlo Parks et Celeste et Joel Corry sont en tête de la liste des BRIT Awards 2021 avec trois nominations chacune.

Parks, Lipa et Celeste sont en lice pour Female Solo Artist aux côtés de Jessie Ware et Lianne La Havas. Lipa est également nominé pour le single britannique («Physical») et l’album Mastercard de l’année (Future Nostalgia).

Parlant de ses hochements de tête sur Twitter, Arlo Parks a écrit: «Tout ce que je sais, c’est que je ne serais pas ici sans mon équipe, ma famille, chaque personne qui a joué mes chansons dans leurs voitures, chambres, cuisines et salons.»

Elle a ajouté: «Je ne prends rien de tout cela pour acquis, j’espère que vous le savez. Quel moment… tous les mots m’échappent en ce moment sauf pour merci. Des démos sommaires sur mon micro à 30 £ dans mon sous-sol aux BRIT – les rêves deviennent réalité. »

Yungblud, quant à lui, est en lice pour Male Solo Artist. Il affronte Corry, J Hus, Headie One et AJ Tracey.

«J’ai regardé les Britanniques chaque année depuis que je m’en souviens», a écrit Yungblud. «C’est ce qui rend la scène musicale britannique si rock n roll. Je regardais l’oasis et les singes articulaires causer des problèmes et j’ai toujours voulu être là et maintenant être nominé est mental !!!

Les nominations aux BRIT Awards 2021 sont les suivantes:

Artiste solo masculin:

AJ Tracey

Tête un

J Hus

Joël Corry

Yungblud

Artiste solo féminine:

Parcs Arlo

Céleste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

Célibataire britannique:

220 Kid & Gracey – « Je n’ai pas besoin d’amour »

Aitch et AJ Tracey avec Tae Keith – ‘Rain’

Dua Lipa – ‘Physique’

Harry Styles – « Sucre de pastèque »

Headie One ft AJ Tracey & Stormzy – « Ce n’est pas différent »

Joel Corry ft MNEK – « Tête et cœur »

Nathan Dawe ft KSI – ‘Plus léger’

Regard & Raye – ‘Secrets’

Simba ft DTG – ‘Rover’

Young T & Bugsey ft Headie One – « Ne vous précipitez pas »

Groupe britannique:

Biceps

Biffy Clyro

Petit mélange

Le 1975

Jeune T & Bugsey

Artiste révolutionnaire:

Parcs Arlo

Biceps

Céleste

Joël Corry

Jeune T & Bugsey

Groupe international:

BTS

Fontaines DC

Foo Fighters

Haim

Exécutez les bijoux

Artiste solo féminine internationale:

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Artiste solo masculin international:

Bruce Springsteen

Burna Boy

Gambino enfantin

Apprivoiser l’Impala

Le week-end

Album Mastercard de l’année:

Arlo Parks – effondré dans les rayons du soleil

Celeste – Pas ta muse

Dua Lipa – Nostalgie du futur

J Hus – Grande conspiration

Jessie Ware – Quel est votre plaisir

BRITs Rising Star soutenu par Radio 1 (voté par les fans)

Griff (gagnant)

Pa Salieu

Rina Sawayama