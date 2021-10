Celestial combine GameFi, SocialFi et NFTSwap dans le métaverse du jeu cross-chain

Finlande, Helsinki, 29 octobre 2021. Le pionnier de l’adoption du métaverse de jeu blockchain sur la chaîne publique OEC (anciennement connue sous le nom d’OKExChain) est Celestial, un métaverse de jeu cross-chain qui évolue sur les ondes cryptographiques. En mettant en œuvre le concept de guerre galactique, Celestial combine le concept de GameFi, SocialFi et NFTSwap pour apporter l’une des meilleures innovations au métavers des jeux.

Celestial a gagné en popularité dans l’écosystème du jeu blockchain depuis sa création. Accumulant des chiffres impressionnants, Celestial a lancé un test BETA public le 14 septembre qui a contribué à plus de 70 % de l’activité commerciale de la chaîne publique OEC, entraînant une forte congestion OKexchain, avec des transactions quotidiennes dépassant le million à cette époque.

Après une série de tests rigoureux, la version officielle de la plateforme de jeu Celestial a été mise en ligne le 29 septembre. Commentant l’impressionnant lancement, l’équipe Celestial a réitéré son engagement envers la durabilité à long terme du projet Celestial :

« Nous sommes ravis du lancement de notre plateforme de jeux. Étant la création d’une période de plusieurs mois de développement backend rigoureux, d’innovation et de tests, cela marque le début d’une phase importante dans la feuille de route céleste juste avant nos événements de génération de jetons et leur cotation ultérieure sur les échanges. Nous sommes enthousiasmés par ce que l’avenir réserve au métaverse du jeu blockchain et nous sommes heureux de diriger cette adoption. »

La plate-forme Celestial est conçue pour permettre aux joueurs de créer des fédérations dans le monde céleste, d’explorer des planètes et des amas de galaxies, et d’exploiter de riches minéraux et différentes ressources dans le cadre d’un jeu de style guerre des étoiles du méta-univers utilisant GameFi + SocialFi + NFTSwap .

Avant TGE : le token $ CELT a connu un succès étonnant

Alors que le lancement impressionnant du métaverse du jeu céleste n’est pas surprenant, étant donné que l’adoption du jeu blockchain est sur une trajectoire ascendante, le Token Generation Event (TGE) a également affiché des chiffres impressionnants. Le prix du jeton a grimpé dans la catégorie des meilleurs gagnants après avoir été inscrit sur OKEx, l’un des principaux échanges cryptographiques en Asie.

CELT est le jeton natif qui alimente l’économie du métaverse céleste et est principalement utilisé pour régler toutes les transactions dans le métaverse céleste. Depuis ses débuts sur OKEx, CELT a accumulé un succès massif pour les détenteurs de jetons après avoir atteint les actifs les plus performants de la chaîne publique OEC juste après 15 jours d’activités de négociation.

Le système de rotation Heavenly Dual Token réduit la pression de vente sur les CELT

Celestial adopte un système de tuiles unique qui permet un double mécanisme de rotation des tuiles. En plus du $ CELT, il existe un jeton secondaire appelé Crystals, conçu pour réduire la pression de vente sur les CELT et profiter aux détenteurs de jetons à long terme.

Grâce à un mécanisme interne connu sous le nom de Pledge Mining, Celestial intègre certains contrats à terme DeFi dans son écosystème pour récompenser les joueurs.

Les joueurs peuvent utiliser cette fonctionnalité pour promettre des devises telles que le fiat pour Energy Stones (CELT), qui peuvent être utilisées pour ouvrir des coffres mystères ou échanger des devises sur CherrySwap. Celestial a introduit une fonctionnalité intrigante dans l’Engagement Mining de DeFi : l’Energy Stone Mining Accelerator, xCELT, qui peut générer jusqu’à trois fois les bénéfices de CELT.

Pour obtenir xCELT, les utilisateurs doivent simplement hypothéquer CELT. À mesure que la puissance minière totale augmente, davantage de xCELT seront nécessaires pour maintenir le processus en marche, amortissant ainsi la pression de vente. Actuellement, le projet semble se tourner vers la finance décentralisée à mesure qu’il développe ses fonctionnalités GameFi et SocialFi. Selon Céleste :

« Nous pensons qu’un système économique sain et auto-tournant est essentiel pour chaque projet ; Une fois que le développement économique aura atteint son état idéal, nous améliorerons les fonctionnalités de SocialFi et GameFi, et le lancement du jeu sera terminé. »

La plate-forme de jeux en guerre cherche à créer un jeu de chaîne d’exploration interplanétaire socialement perméable, avec la culture de la communauté des joueurs pionnière avec les jeux et la finance décentralisée comme fondement. Alors que l’écosystème de jeu blockchain se développe, Celestial se positionne pour diriger l’adoption du métaverse de guerre inter-chaînes.

