Celia Cruz : Célébrer la reine de la salsa

Si vous avez déjà assisté à un cours de salsa, il y a de fortes chances que vous ayez entendu Celia Cruz. Même si son nom est inconnu, une fois entendue, la voix de Cruz – tour à tour stridente et tendre mais toujours débordante de passion et d’une impertinence enjouée – n’est jamais oubliée. Et elle a également fait un spectacle saisissant, vêtue de costumes de scène extravagants composés de perruques accrocheuses et de robes à paillettes éblouissantes flamboyantes de couleurs déchaînées.

Sa carrière de chanteuse a commencé à Cuba après la Seconde Guerre mondiale, mais a pris un essor spectaculaire en Amérique dans les années 60 et 70, lorsque la salsa latine est devenue l’une des devises musicales les plus en vogue à New York.

De Cuba au monde

Cruz est née Úrsula Hilaria Celia De La Caridad Cruz Alfonso à La Havane, Cuba, le 21 octobre 1925. Issue d’une famille pauvre, elle a commencé à chanter dès son plus jeune âge, initialement pressée par sa mère de chantonner des berceuses pour faire dormir ses jeunes frères et sœurs à nuit. Cruz est ensuite devenu plus sérieux au sujet de la musique et a commencé à participer – et à gagner – des émissions de radio à La Havane et à se produire dans des cabarets.

Bien que dans son adolescence, elle ait étudié pour devenir enseignante, l’amour de Cruz pour le chant l’a incitée à entrer au Conservatoire national de musique de Cuba. Elle a également commencé à chanter avec des orchestres locaux et, en 1948, son premier pas vers la célébrité a été de rejoindre une troupe de danseurs et de chanteurs appelée Las Mulatas De Fuego, avec qui elle a fait ses premiers enregistrements. Deux ans plus tard, elle est devenue la chanteuse principale d’un groupe plus important, La Sonora Matancera, avec qui elle a enregistré une série d’albums, dont beaucoup ont été publiés par le label Seeco aux États-Unis et ont aidé à porter le nom de Celia Cruz au-delà de son pays natal.

Salut à tous, la reine de la salsa

La révolution communiste dirigée par Fidel Castro à Cuba le 15 juillet 1960 s’est produite alors que Cruz était à l’extérieur du pays, en tournée au Mexique avec La Sonora Matancera. Le nouveau régime n’a pas apprécié les séjours à l’étranger du groupe et leur a interdit de retourner dans leur patrie. Vivant maintenant en exil, Cruz et le groupe ont voyagé aux États-Unis en 1961. Après une première tournée réussie en Amérique, ils se sont ensuite produits en Europe et au Japon mais, en 1965 et après 15 années fructueuses avec La Sonora Matancera, Cruz a décidé que le moment était à droite pour aller en solo et à gauche. Dans les années 60, elle a également épousé Pedro Knight, qui allait devenir son manager.

A cette époque, le chanteur avait pris la nationalité américaine. Elle fait ensuite équipe avec le chef d’orchestre cubain Tito Puente et son orchestre, enregistrant plusieurs albums avec lui dans la seconde moitié des années 60 pour la montée Empreinte Tico, un label new-yorkais indépendant qui deviendra plus tard le label Fania grouper. En 1966, en tant qu’artiste solo de 41 ans, elle a enregistré l’un de ses morceaux phares, un groove de danse aux percussions cuivrées appelé « Bemba Colorá », qui a contribué à cimenter sa renommée en Amérique.

En 1973, Cruz – à cette époque déjà une grande star dans le monde de la musique latine – a surpris ses fans en changeant de direction et en passant de formes de musique traditionnelle cubaine à un nouvel hybride appelé salsa. C’était un mouvement incité par l’artiste d’enregistrement et pianiste de Fania Larry Harlow, qui dirigeait une version afro-cubaine de L’OMSl’opéra rock de Tommy (rebaptisé Hommy) au prestigieux Carnegie Hall de New York.

Après cette période, Cruz a été persuadé par le co-fondateur de Fania, Jerry Masucci, de rejoindre la nouvelle filiale empreinte de sa marque, Vaya Records. Au cours de la décennie suivante, elle gagnera le titre The Queen Of Salsa. Peut-être le plus mémorable, en 1974, elle a travaillé avec Johnny Pacheco pour produire un album qui présentait « Quimbara », une chanson immensément populaire. C’est pendant son mandat à Vaya qu’elle est également devenue membre de Fania All-Stars, un supergroupe d’élite latin qui a connu un énorme succès et a présenté la salsa au public du monde entier, en particulier à Porto Rico, au Panama et, bien sûr, à New York.

Exporter la musique cubaine dans le monde

Alors que la popularité de la salsa semblait culminer à la fin des années 70, il n’y a pas eu de ralentissement dans la fortune de Celia Cruz lorsque les années 80 sont arrivées. Cette décennie a non seulement vu Cruz se réunir avec La Sonora Matancera pour un album, mais l’a également trouvée en train de faire une entrée dans le Livre Guinness des records pour un concert gratuit en plein air à Tenerife – à l’époque le plus grand événement du genre, attirant 250 000 personnes. . Rappelant le concert dans son autobiographie, elle a écrit : « Un événement comme celui-là montre l’importance d’exporter la musique de ma petite patrie à travers le monde.

En 1987, Cruz a reçu une étoile sur le Hollywood Walk Of Fame et, un an plus tard, le maire de New York Ed Koch lui a décerné le Mayor’s Award for Art and Culture. Puis, en 1989, après avoir reçu 19 nominations aux Grammy Awards, elle remporte enfin son premier, pour la chanson « Ritmo En El Corazón » (elle remportera six Grammys supplémentaires au cours de sa carrière).

Un cadeau de l’âme

La décennie suivante n’est pas moins remarquable. En 1990, après 30 ans d’exil, Cruz a finalement été autorisé à se rendre à Cuba. Un an plus tard, une rue de Floride porte son nom. Puis, en 1993, à l’âge de 67 ans, elle fait ses débuts à Hollywood : le film Mambo Kings est le premier des deux grands films grand public dans lesquels elle apparaît. (Elle enregistre une version de « Guantanamera » pour le film.) L’année suivante , le président Bill Clinton lui a décerné un prestigieux prix National Medal Of Arts. Désormais surnommée la « Gran Señora » de la musique latine, Cruz a continué à être honorée dans ses années crépusculaires, y compris, en 1997, la ville de San Francisco déclarant le 25 octobre Journée Celia Cruz.

Et elle n’avait toujours pas arrêté de produire de la musique. En 1998, elle enregistre « La Vida es un Carnaval » et en 2001, la chanteuse cubano-américaine sort « La Negra Tiene Tumbao », avec Mikey Perfecto. Le 16 juillet 2003, Celia Cruz a succombé à un cancer à l’âge de 77 ans. Un demi-million de personnes ont fait la queue pour lui rendre un dernier hommage, d’abord à Miami, puis à New York, où elle a été enterrée. Mais ce n’était pas la dernière fois que le monde entendait parler de Celia Cruz ; elle travaillait sur un nouvel album, son 70e, juste avant sa mort. Sorti sous le nom de Regalo Del Alma (Un cadeau de l’âme) trois semaines après son décès, il a placé Cruz dans le Top 40 du palmarès des albums américains et a été reçu à la fois par des Grammy Awards et des Latin Grammy Awards. Après la mort de Cruz, Gloria Estefan a accueilli Azúcar, un hommage à Cruz et à l’empreinte qu’elle a laissée sur la musique.

L’héritage de Celia Cruz

Depuis la mort de Cruz, sa réputation a grandi. Quelques mois après son décès, la Celia Cruz Bronx High School Of Music a ouvert ses portes à New York et, un an plus tard, un parc a été nommé d’après elle dans le New Jersey. Son autobiographie posthume, Celia – Mi Vida, avec une préface de Maya Angelou, a été un best-seller en 2005, tandis que sa vie est également devenue le sujet de deux livres pour enfants acclamés.

La même année, sa carrière a été célébrée par une exposition au National Museum Of American History et, en 2007, une comédie musicale primée sur sa vie a connu un succès hors de Broadway. Elle a également été commémorée sur un timbre postal américain en 2011 et sa vie a été transformée en une série télévisée colombienne. Plus récemment, en 2019, sa musique a inspiré un album hommage salué par la critique, Celia, de la célèbre musicienne d’origine béninoise Angelique Kidjo, qui a relooké dix des chansons emblématiques de Cruz.

Incomparable, charismatique et glamour, Celia Cruz était une figure plus grande que nature qui était bien plus qu’une simple chanteuse. Véritable icône de la culture latine, The Queen Of Salsa a laissé une marque indélébile dans le monde, et son attrait et son influence ont transcendé les barrières musicales et démographiques.