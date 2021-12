Celia Lora a sorti de superbes beautés pour ses photos de Noël | INSTAGRAM

Cette fois la belle modèle mexicain Je n’étais pas douée à la portée que la caméra avait devant elle, Celia Lora a fait un Séance photo Noël et il a enlevé toute sa tenue vestimentaire, ne portait qu’un chapeau et rien d’autre.

C’est une photo que le réseau social a partagé Twitter, un site Web où il y a beaucoup moins de restrictions que sur d’autres plateformes, il finit donc parfois par révéler des photos très risquées comme c’était le cas cette fois.

C’est un cliché qui est en avance sur les résultats de cette séance photographique dans laquelle il a été placé devant le pin de Noël ne portant qu’un chapeau et rien d’autre, posant le plus devant l’appareil photo qui a capturé de nombreux détails.

C’est vrai, il s’est un peu échappé et ses partisans de l’Internet Ils n’ont pas pu s’empêcher de le remarquer et ont rapidement partagé le contenu afin que plus de gens le voient, célébrant et commentant également les contacts qui sont capables de l’apprécier dans cet admirable divertissement.

Bien sûr, Celia Lora est plus qu’heureuse de gâter ses fans, il semble donc être une bonne idée de leur faire savoir que s’ils paient leurs abonnements, ils pourraient trouver ces photos avec beaucoup moins de censure.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET DE CELIA



Celia Lora ne peut pas manquer ces dates de fête pour s’exhiber dans les réseaux.

Il est important de mentionner que cette jeune créatrice de contenu s’est concentrée sur le mannequinat depuis la parution du magazine Bunny, l’une des étapes les plus importantes de sa carrière et qu’elle considère comme un tournant pour ce qu’elle fait aujourd’hui.

À plusieurs reprises, il a participé à des émissions de télé-réalité et a fait preuve d’une excellente personnalité, toujours de bonne humeur et bien sûr avec cette énergie que personne ne l’arrête, une attitude par laquelle il est maintenu dans les cotes de popularité.

Aujourd’hui, elle profite de sa vie, se concentrant sur ces séances photo de fin d’année et bien sûr aussi sur le fait de continuer à attirer de nouvelles personnes sur leurs profils, en offrant des remises et quelques promotions que nous partagerons dans Show News pour que vous ne perdiez pas tes jambes. .