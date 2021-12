Celia Lora apporte des charmes à la caméra avec La Michelson

Celia Lora apporte du charme à la caméra avec La Michelson | INSTAGRAM

Pour finir cette année en beauté 2021, le beau maquette Oui chauffeur mexicain, Celia Lora, était en charge de développer une photo de Noël plus photographique avec son partenaire Ignace Michelson.

C’est que, comme nous le savons, les deux se sont rencontrés et ont montré que les deux mexicain comme le chilien Ils ont une beauté incomparable, une union qui les a rendus encore plus beaux que seuls, tous les deux portant cette jolie tenue brodée rouge que les charmes de votre appareil photo portaient.

A cette occasion, la pièce de divertissement montre que le fille d’Alex Lora Il voulait chouchouter ses fans, il les connaît très bien et sait que se rapprocher de leurs charmes aurait pu être la clé pour les faire regarder plus longtemps ses écrans, c’est ce qu’il a fait.

Les belles filles étaient prêtes à faire passer les derniers jours de l’année aux internautes à profiter de leurs silhouettes, juste devant le sapin de Noël et coiffées également de chapeaux de Père Noël.

De plus, la façon dont les deux filles regardent la caméra a montré à quel point elles peuvent être imposantes lorsqu’elles proposent, conquérant tous ces internautes qui les observent tous.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE COQUET



Celia Lora a partagé sa meilleure séance photo et la dernière de 2021.

Bien sûr, sa publication a obtenu des dizaines de milliers de likes immédiatement et le nombre continue de croître au fil des minutes, ce dernier jour de 2021 les deux ont décidé d’apporter leurs beautés pour nous souhaiter également une bonne année.

Dans les histoires Instagram de Celia Lora, nous pouvons également voir qu’elle continue son travail d’influenceur en visitant certaines entreprises ou en recevant des produits de leur part pour les promouvoir, en donnant son point de vue une fois qu’elle les a elle-même essayées.

Restez sur Show News et continuez à découvrir les meilleures séances photo de Celia Laura et ses belles partenaires mannequins comme Ignacia Michelson et bien d’autres qui souhaitent que vous les rencontriez.