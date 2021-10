Celia Lora attend Halloween pour vous faire une « douce demande » | INSTAGRAM

L’un des chefs d’orchestre les plus charismatiques du monde du divertissement au Mexique est sans aucun doute Celia Lora, la célèbre fille d’Alex Lora, chanteur du groupe de rock mexicain Le Tri qui n’a pas cessé de créer du contenu depuis des années.

A cette occasion, la belle jeune femme nous a montré qu’elle continue d’avoir cette étincelle pour créer des vidéos amusantes, cette fois un Bobines pour Instagram, dans lequel il a utilisé un filtre très adapté à ces dates, de couleur néon et en forme de catrina.

Mais le plus curieux de tous n’était pas le filtre ou son regard, mais la façon dont il parle car il assure qu’il attend Halloween faire une curieuse demande : « Je veux que ce soit Halloween pour demander tes bonbons n@lg@s », avec une voix des plus conquérantes.

Pour cette raison, certains utilisateurs ont envisagé de lui exprimer qu’elle était la chose la plus douce qu’ils aient vue et qu’ils voulaient pour cet Halloween et que d’autres se soient amusés et étaient heureux de recevoir une demande aussi curieuse et ont accepté immédiatement.

La publication a été faite sur son Instagram officiel où il a réussi à collecter plus de 11 000 et je l’aime en quelques heures, démontrant la grande attention qu’il a de la part des internautes et bien plus encore dans l’application des photos où il est très populaire.

En fait, il compte actuellement plus de 9,9 millions de followers atteignant presque 10 un objectif qu’il est prêt à atteindre très bientôt et qu’il célébrera sûrement avec nous à travers son réseaux sociaux.

Si nous jetons un coup d’œil à leurs histoires, nous pouvons constater que la belle jeune femme continue d’exercer son travail d’influenceuse en visitant certaines entreprises et en partageant de sa propre expérience tous les avantages que vous pouvez obtenir en utilisant leurs services et en consommant leurs produits. , un travail qui a commencé à partir de la situation mondiale et qui à ce jour fait partie de leur quotidien.

Nous avons pu voir qu’il visitait un restaurant où ils vous servent des plats délicieux et qu’ils préparent la nourriture directement à votre table afin que vous puissiez apprécier les processus et l’excellence de leurs produits.

Il a également reçu des produits directement chez lui, vous pouvez donc également le faire au cas où vous seriez intéressé.

Enfin, partageant avec nous qu’elle visitait un hôtel en Basse-Californie, où elle a été parfaitement traitée et où elle a eu l’occasion de se détendre et de partager avec nous à quel point elle s’amuse dans cet endroit.