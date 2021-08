Celia Lora avec seulement un porte-jarretelles devant le miroir, à la limite ! | Instagram

Avec seulement un porte-jarretelles !C’est ainsi que la belle Celia Lora a décidé de remercier ses followers de lui être si fidèles et combien il est important d’en connaître tous les angles, les camarade de jeu mexicain Il ne s’est pas limité à se tenir devant des miroirs.

Dans un décor teinté d’antiquité, la belle Chef d’Acapulco Shore a posé dans une chambre où il y avait une coiffeuse avec deux miroirs qui étaient un élément clé de sa séance photo.

Celia Lora a décidé qu’un porte-jarretelles serait la garde-robe parfaite pour éblouir tout le monde alors elle ne portait que cette pièce blanche qui ne couvrait rien de la belle anatomie de la fille de Chela et Alex Lora, au contraire, elle mettait en valeur sa belle peau.

Quelle était la parfaite touche accessoire des courbes de Célia lora étaient ses tatouages, puisque la star de Rive d’Acapulco elle s’est avérée être un amoureux de la transformation de sa peau en art à maintes reprises.

ADMIREZ LA BELLE CELIA ICI

Le dos, les bras, le bas du ventre et plus de l’actrice ont été des toiles à l’encre d’artistes, bref, l’un des tatouages ​​les plus attirants de Celia Lora et qui rend plus d’un nerveux est celui de son bas-ventre que plus d’un appréciait grâce au miroir.

Pour la photo que la star mexicaine a partagée sur Twitter, Celia a posé sur le dos, appréciant au maximum l’une de ses courbes les plus célèbres et les deux miroirs devant elle ont montré davantage son anatomie.

Celia Lora ne complétait son image qu’avec ses longs cheveux parfaitement coiffés et quelques accessoires à la main, face à une telle beauté, rien d’autre n’était nécessaire pour éblouir tout le monde.