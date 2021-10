Celia Lora avec un élégant body noir regarde ses intérieurs | Instagram

Il ne fait aucun doute qu’avec chaque jour qui passe, la popularité de Celia Lora grandit, d’autant plus qu’elle chouchoute désormais ses fans à travers des publications élégantes et chics, sans perdre sa personnalité coquette et provocante.

Depuis quelques semaines maintenant, la fille du célèbre couple formé par Álex Lora et Chela Lora partage des contenus qui ont provoqué des milliers de soupirs irrépressibles.

Même si apparemment de nos jours Célia lora Elle a un peu arrêté d’exhiber ses charmes comme avant, elle continue à maintenir son style même si elle n’enseigne pas trop, pour cela elle a maintenant sa propre page de contenu épicé en plus de son compte OF.

Il a sûrement vu le potentiel qu’il avait pour vendre son contenu sur ces types de pages et a cessé de le faire un peu sur Instagram et ses réseaux sociaux comme il le faisait jusqu’à il y a quelques mois.

Ce nouveau photo qu’il a partagé il y a une heure, il pose à nouveau à l’hôtel Carlota, il a sûrement fait une séance complète pendant son séjour à cet endroit, puisque ce n’est pas la première fois qu’il partage du contenu à cet endroit et apparemment avec la même tenue.

Les combinaison noire Celia Lora porte des manches longues et en effet le 7 octobre, elle a partagé une photo exactement au même endroit, mais avec une pose différente.

Dans cette nouvelle image, vous pouvez voir sa silhouette mignonne et sinueuse de face, bien qu’elle ait été un peu tournée pour que ses charmes ultérieurs volent également un peu d’appareil photo.

Être transparent permet aux vêtements que vous portez ci-dessous d’être appréciés immédiatement, cela vous donne un look assez élégant et coquette en même temps, sans quitter votre propre style.

En plus de la combinaison et de ses intérieurs noirs, la mannequin et femme d’affaires mexicaine a confectionné une paire de bijoux qui mettent en valeur son vêtement et sa beauté, ils se composent d’un collier qui ressemble plus à un tour de cou ainsi qu’un bracelet de bras.

Comment était Celia Lora avant ?

De nos jours, c’est une femme extrêmement belle et coquette, même si elle a toujours été jolie, elle a décidé de subir certains ajustements esthétiques pour se démarquer encore plus.

Célia lora elle a subi une rhinoplastie, si vous connaissez son papa sachez que le modèle a hérité de son nez, elle a également décidé d’agrandir ses charmes du haut et du dos.

Ces types de soumissions esthétiques sont actuellement très courants et la belle influenceuse n’a aucun problème à parler de ses arrangements, c’est un sujet qu’elle n’a pas peur de partager avec ses fans et les médias, notamment parce qu’ils ont amélioré son apparence.