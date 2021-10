Celia Lora brille dans la tenue d’Eva depuis le hamac, « comme de l’art »

Celia Lora porte la tenue d’Eva depuis le hamac, « comme de l’art » | Instagram

En costume d’Eva !Une fois de plus, la belle camarade de jeu mexicaine Celia Lora est devenue de l’art et c’est ce que sa beauté est devenue ces derniers temps. la fille de Chela et Alex Lora une fois de plus, il a ravi tous ses partisans avec une photographie dans laquelle l’absence de costumes était le protagoniste.

Célia lora Elle a décidé que cette fois ses tatouages ​​seraient le seul accessoire sur sa peau et c’est comme ça, car la star de La Casa de los Famosos a décidé de ne pas choisir une tenue pour la photographie et de simplement poser dans la tenue d’Eva sur son hamac.

La célèbre actrice a jeté un regard énigmatique sur la caméra en posant de manière coquette en montrant beaucoup de sa peau mais en couvrant l’essentiel des réseaux sociaux pour permettre à ses followers de voir les photographies.

L’image dévoile une grande partie des courbes de la belle Celia Lora, qui a laissé son visage au naturel et ses cheveux parfaitement en place tandis que la caméra capturait ce moment épique que les internautes apprécient.

Celia Lora a partagé la photo susmentionnée sur son compte Instagram officiel le 23 mai de l’année en cours, obtenant plus de 80 000 réactions et sans commentaires, car apparemment La Boss de Acapulco Shore avait désactivé cette option.

ADMIRER LA BEAUTÉ DE CELIA ICI

Celia Lora porte la tenue d’Eva dans le hamac, « comme de l’art ». Photo : Instagram.

Avec très peu de mots, Celia Lora s’est limitée à inviter ses followers à faire partie de son contenu exclusif, elle n’a pas occupé plus, car les images et surtout celle-ci, en disent plus que mille mots.

celiloravip @maurobabun @mansion_tepotzotlan #mexico, a écrit le célèbre sur la photographie.

Celia Lora est apparemment devenue l’ambassadrice ou l’image de La Mansión Tepotzotlán, le bel endroit d’où elle a lancé ses plus récentes photographies sur les réseaux sociaux. L’influenceuse a su explorer chaque recoin de ce bel endroit avec ses followers et en a laissé plus d’un captivé.

Grâce à cet endroit, nous avons vu la participante de Barak : L’expérience assez élégante et exhibant sa beauté au maximum, mais avec beaucoup plus de vêtements que ce à quoi son public est habitué, une facette que beaucoup ont aimée.

Célia lora Elle a avoué qu’elle voulait faire partie du célèbre magazine de lapins dès son plus jeune âge et a acheté le premier quand elle avait 16 ans. Lorsqu’il a finalement fait partie dudit magazine, il a vu son rêve se réaliser alors que sa mère, Chela Lora, était extrêmement bouleversée.

La jeune femme a révélé un côté que peu imaginaient des dirigeants du TRI, car Celia a partagé qu’ils sont plus stricts qu’il n’y paraît et ont leurs idées sur de telles situations.

Malgré tout, Lora a bien fait savoir qu’elle ne quittera pas son train de vie et « ne s’installera pas », c’est ce qu’elle a répondu à Yordi Rosado lorsqu’il l’a interrogée sur son train de vie. La célèbre assure qu’en plus, c’est sa façon d’être et de vivre qui lui a donné les projets professionnels qu’elle a actuellement.