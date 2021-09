Celia Lora conquiert les fans dans une tenue en dentelle éblouissante | INSTAGRAM

Alors que la belle mannequin mexicaine Celia Lora participe au Télé réalité de Telemundo “La Maison des Célèbres” son équipe dédiée aux médias sociaux continue de publier certaines des meilleures photos de ses dernières sessions

Pour cette raison, nous avons reçu aujourd’hui un nouveau divertissement de votre part, il arrive seulement trois ans après sa prise mais à un moment parfait pour se souvenir car à l’époque c’était l’un des plus appréciés par votre fidèle public.

Dans l’instantané, nous pouvons apprécier la belle fille d’Alex Lora tenant ses cheveux dans ses mains et posant pour la caméra tout en disant un belle tenue composé d’un tissu qui se voit en dessous et porte également un ensemble de dentelle assez attrayant qu’il fait un match parfait.

Les photos ont été prises à l’intérieur de sa maison et directement sur le canapé de son salon, un blanc, où il se détend sûrement et passe des moments de loisirs en plus du fait qu’à cette époque il se concentrait sur la production des images les plus concrètes d’Internet et pour ses fans je le fais.

Un autre détail qui s’est démarqué était ses longs cheveux qui pour le moment ne sont pas de cette longueur car elle est toujours en constante évolution, changeant et cherchant nouveaux styles donc parfois, il a tendance à faire des changements drastiques dans son apparence.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, Celia Lora participe à une émission de télé-réalité sur Telemundo et c’est là qu’elle a rencontré Alicia Machado qui est devenue sa rivale parce qu’elle disait du mal d’elle et s’assurait qu’aux États-Unis personne ne connaît son père, le chanteur de le groupe de rock mexicain El Tri, sans parler d’elle.

Celia Lora a également eu des frictions avec Anahí, un ancien membre d’Acapulco Shore qu’elle avait déjà rencontré mais qui n’était jamais à son goût, alors des situations se sont immédiatement produites qui l’ont mise assez mal à l’aise et elle n’a pas pu le cacher car ses expressions disaient tout.

L’une des choses préférées des fans de Celia est la personnalité intense et authentique qui la caractérise, un humour acide et bien sûr un mode de vie dans lequel elle aime tout ce qu’elle peut, cependant, ils sortent toujours des choses mal et il a des frictions avec les gens qui l’entourent.