Celia Lora couvre à peine ses grands charmes avec son écharpe | INSTAGRAM

La belle mannequin mexicaine, Celia Lora, sait très bien que le froid arrive et que les internautes en profitent pour faire monter un peu la température, leurs charmes fonctionnant à merveille et s’exhibant devant la caméra.

Cette fois la belle fille d’Alex Lora, chanteur du groupe de rock mexicain le TriElle a décidé de ne couvrir sa beauté qu’avec un foulard de la marque « bunny », le célèbre magazine qui a changé sa vie puisqu’elle a posé pour eux, un métier qui lui a ouvert les portes de l’industrie.

Dans l’instantané, nous pouvons voir comment le Influenceur elle posait juste devant son sapin de Noël, portant ce mignon foulard noir et un chapeau avec lequel elle a décidé de se réchauffer un peu et aussi de l’accorder à ses admirateurs.

Tout internaute qui apprécie l’image ne peut s’empêcher de se sentir aussi bien attraction Devant le mannequin, qui sait exactement ce qu’elle fait, arborant un visage coquette, bien maquillé bien sûr en regardant la caméra, ce qui est l’une de ses compétences qu’elle aime le plus mettre en pratique.

La photo a été partagée ajustée par des centaines de personnes, à chaque minute ce qui se passe, leur nombre continue de croître et bien sûr, démontrant la grande qualité de créatrice de contenu qu’elle est, j’ai dû beaucoup m’entraîner pour arriver là où elle est et se développer ce talent en créant au maximum du divertissement.

Celia Lora partage sa beauté dans ses meilleures séances et fait monter la température de ses fans.

Bien sûr, sur ses réseaux sociaux comme Instagram, elle continue de partager ces moments dans lesquels diverses marques et entreprises collaborent avec elle, lui faisant visiter des entreprises et tester directement s’il s’agit de produits ou de services à recommander.

De plus, la Mexicaine profite également de ces relations publiques pour voyager et visiter diverses villes à travers le monde, profitant de sa popularité et de ses réalisations pour faire connaissance avec différents endroits et continuer à vivre le mieux possible.

Celia Lora continuera de chouchouter son public et bien sûr le Show News continuera de vous apporter uniquement son contenu le plus beau et le plus coquette afin que vous ne le manquiez pas et que vous puissiez continuer à en profiter autant qu’à cette occasion qu’elle a révélé cela tenue qu’elle a utilisé pour sa séance photo plus récente.