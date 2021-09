Celia Lora dans une robe en soie dorée élève son niveau de charme

in

Celia Lora dans une robe en soie dorée élève ses charmes au niveau supérieur | INSTAGRAM

Plus les jours passent beauté Celia Lora élève ce niveau grâce aux incroyables séances photos qu’elle a faites juste avant d’entrer dans le Télé réalité de Telemundo “La Maison des Célèbres”.

C’est vrai, au cas où tu ne connaissais toujours pas cette jeune femme fille d’Alex Lora participe actuellement à l’un des programmes télévisés les plus populaires aux États-Unis, un nouveau programme dans le style de Grand frère réalisé par cette chaîne de télévision qui est vue par des millions de personnes.

La jeune femme savait qu’elle allait participer au programme pendant au moins quelques semaines alors elle a décidé de travailler à l’avance et collaborer une fois de plus avec ça Hôtel Avec qui il a travaillé auparavant, réalisant des sessions incroyables à partager.

Il s’agit cette fois d’un divertissement composé d’une photo sur laquelle on a pu une fois de plus apprécier sa belle silhouette, ceci tout en portant une robe en soie dorée qui lui a fait remonter le niveau une fois de plus.

Après tant de photographies et tant de rencontres avec photographes Creativos a réussi à trouver ses meilleures poses et, bien sûr, chaque baiser a plus d’expérience pour être parfaite devant l’objectif, une activité qui lui a permis de gagner un revenu de diverses manières.



Celia Lora posant dans une robe en soie dorée.

Il ne faut pas oublier que non seulement vous faites ces collaborations simples avec certains établissements, mais parfois vous arrivez aussi à collaborer avec certains des magazines les plus connus, comme celui du lapin, auquel vous avez déjà participé plusieurs fois et avez réussi à partager ses charmes d’une manière impressionnante qui est restée dans la mémoire de tous ceux qui la suivent.

En ce moment, la célèbre Mexicaine lance sûrement un défi au sein du programme Telemundo, elle se concentre sur la victoire du concours et a récemment eu la surprise que Manelyk, un de ses amis d’Acapulco Shore, soit entré dans la maison pour remplacer Kimberly Flores qui est partie pour un très bon situation personnelle.

Si vous n’avez pas entendu parler de la situation vécue par Kimberly Flores ou des polémiques que Celia Lora a suscitées à l’intérieur de la maison, c’est parce que vous n’étiez pas au courant de Show News, nous vous recommandons de le faire pour ne rien manquer des divertissement qui se produit en ce moment en plus d’images comme celle que nous avons vue aujourd’hui.