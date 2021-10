Celia Lora dénonce avoir été harcelée par Pablo Montero dans « La Maison des Célèbres » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Celia Lora dénonce avoir été harcelée par Pablo Montero dans « La Maison des Célèbres » La polémique ne s’arrête toujours pas entre les célébrités qui ont joué dans l’un des combats les plus forts de la réalité.

Le mannequin et influenceuse, Celia Lora, qui faisait partie de l’émission de téléréalité, a de nouveau parlé de l’inimitié qui a surgi avec Pablo Montero, affirmant qu’il avait été harcelé par le chanteur, alors qu’il était à l’intérieur de « The House of the Famous ».

Dans l’une de ses histoires sur Instagram, Celia Lora a révélé que Pablo Montero la harcelait constamment alors qu’ils vivaient tous les deux dans la maison et a assuré que le chanteur et acteur « avait lancé la vague » à tout moment.

De plus, le mannequin a assuré que lorsqu’elle a affronté Pablo Montero « les problèmes ont commencé entre eux », même Celia Lora a déclaré qu’elle se sentait en danger après l’un des combats « elle pensait qu’il la frapperait ».

Ce que Celia a dit n’a pas encore reçu de réponse du chanteur de ranchero, Pablo Montero, puisque l’artiste est toujours à l’intérieur de « The House of the Famous », mais ce sera que lorsqu’il partira, le combat ne s’arrêtera pas là.