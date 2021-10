Celia Lora devient une athlète coquette « entre les balles »

Celia Lora devient une athlète coquette « entre les couilles » | Instagram

Le modèle mexicain coquette et actrice Celia Lora a partagé une photo où elle porte à nouveau une tenue qui la rend extrêmement coquette, cette fois elle apparaît comme une athlète professionnelle, posant parmi des balles.

Célia lora Fille du célèbre chanteur de rock et leader du groupe El Tri Álex Lora, elle a gagné l’admiration de ses fans et provoque constamment des millions de soupirs avec ses publications.

Précisément ce dernier photo qu’elle a partagé sur son Instagram officiel, elle a gagné plusieurs likes et commentaires où ils lui assurent qu’elle est l’une des plus belles femmes.

C’est peut-être grâce à sa peau blanche, ses lèvres épaisses ou ses beaux yeux bleus qu’ils parviennent à conquérir ses fans, en conjonction avec ses photographies exquises, malgré le fait qu’il ait désormais un peu limité son contenu audacieux.

En effet, en ouvrant un compte sur la célèbre plate-forme de contenu exclusif et en ayant son propre site Web, ce type d’images et de vidéos n’a été publié que dans ces comptes, donc Célia lora, continue de ravir ses fans, mais un peu plus sage.

Comme cela s’est produit avec la photo qu’elle a partagée il y a 18 heures, où on la voit poser, vêtue d’un look sportif, il semble qu’elle faisait de la gymnastique ou aussi de l’aérobic.

En effet, elle porte un haut à bretelles, un body noir qui dévoile son haut, des chaussettes blanches légèrement transparentes et des jambières montantes.

De toute évidence, leurs énormes charmes sont devenus les protagonistes de la publication, car ils sautent immédiatement aux yeux.

La mannequin, actrice et femme d’affaires coquette était assise sur le terrain d’entraînement, où le tennis est pratiqué avant de le faire sur un autre terrain formel et professionnel, bien que les balles qui se trouvaient à la place n’étaient pas du tennis.

L’endroit où cette beauté posait était à La Mansión Tepozotlán, cet hôtel intéressant a une belle façade avec des fenêtres, dispose d’une piscine, les animaux sont autorisés et l’endroit se trouve dans une rue secondaire pittoresque.

Ce qui rend Celia Lora unique, c’est qu’elle aime promouvoir les beaux endroits qu’elle visite, que ce soit au Mexique ou dans d’autres pays, elle souligne toujours que les autres connaissent la beauté de son pays et les endroits où ils peuvent séjourner et profiter de votre séjour .