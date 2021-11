Celia Lora dévoile une tenue pour un shooting avec le célèbre magazine

Celia Lora dévoile sa tenue pour une séance avec le célèbre magazine | INSTAGRAM

La belle influenceur et modèle mexicain, Celia Lora, a commenté dans plusieurs de ses vidéos le grand plaisir que lui procure de pouvoir participer à un magazine aussi célèbre et prestigieux que celui du lapin, alors à cette occasion elle a décidé de dévoiler une de ses tenues qui elle avait l’habitude d’avoir une séance avec eux.

Même si bien sûr ladite tenue a fini par l’enlever complètement, néanmoins il nous a présenté qu’il s’agit d’un body dans le style veste aviateur, avec une ouverture frontale très intense et bien sûr le matériau similaire au latex mais en vert.

L’ensemble est trop dragueur et fait immédiatement monter la température des internautes, entraînant la publication plus de 94 000 likes en quelques heures et je recueille également de nombreux commentaires où ses fans expriment leur grand plaisir de la voir ainsi et la remercient également de partager sa beauté.

On note également que la jeune femme est très heureuse de continuer à collaborer avec ladite Revue, qui, a même révélé qu’il aurait une version physique grâce au fait qu’il collabore à nouveau avec eux sur sa couverture, en possède déjà plusieurs de mieux en mieux pour sa qualité de modèle.

Il posait chez lui, sur sa table de salle à manger et profitait de l’espace au sein de sa maison pour s’exhiber au maximum et continuer à chouchouter son public.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET DE CELIA



Celia Lora aime beaucoup et bien plus le mannequinat depuis qu’elle a participé au célèbre magazine Bunny. | Instagram @ Celi_Lora

De plus, dans ses histoires Instagram, elle continue avec la promotion de divers produits, tout un Influenceur qui organise également des tombolas afin que ses abonnés puissent gagner des prix en guise de remerciement pour tout le soutien qu’ils lui apportent.

Parfois, il visite également certains établissements et nous raconte sa propre expérience en leur sein, donnant également aux responsables l’occasion d’expliquer un peu plus les services qu’ils proposent et parfois même de gérer les promotions pour ceux qui sont venus dans cet endroit grâce au mexicain.

Celia Lora continuera de chouchouter son public et bien entendu le Show News continuera de vous apporter uniquement son contenu le plus beau et le plus coquet pour que vous ne le manquiez pas et puissiez continuer à en profiter autant qu’à cette occasion où elle a dévoilé cette tenue qu’elle a utilisé pour sa séance photo plus récente.