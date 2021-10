Celia Lora dit avoir vécu le harcèlement de Pablo Montero

Celia Lora dit avoir été harcelée par Pablo Montero | Instagram

La controverse influenceur Celia Lora a relancé le procès avec la chanteuse mexicaine Pablo Montero et assure qu’il l’a harcelée pendant son séjour dans « The House of Famous », ce qui inquiète sans aucun doute ses millions de followers.

Comme vous vous en souvenez peut-être, auparavant Celia Lora avait suscité la controverse en accusant le chanteur Pablo Montero de lui manquer de respect lorsqu’il l’a fait. avances pendant l’émission de téléréalité « La maison du célèbre», Et récemment le mannequin a rappelé les incidents.

Celia a révélé à travers ses histoires Instagram que Montero l’avait harcelée alors qu’ils vivaient tous les deux dans la maison, et lui a même demandé d’avoir des relations sexuelles.

A tout moment il m’a jeté la vague et quand je me suis plaint à lui, les problèmes ont commencé entre lui et moi, même dans l’un des combats je pensais qu’il allait me frapper », a déclaré Celia Lora sur son compte Instagram.

A noter qu’une vidéo circule dans les différents réseaux sociaux dans laquelle la Vénézuélienne Alicia Machado raconte à Pablo qu’elle en a marre que Celia Lora dise du mal de ses compagnons derrière son dos, ce à quoi la playmate a répondu à la chanteuse qu’elle n’y croyait pas. très saint, puisqu’il lui a demandé d’avoir des relations sexuelles lorsqu’il l’a rencontrée.

C’est un manque de respect pour moi… Je te respecte et je ne t’ai jamais dit que je voulais te baiser… S’il te plaît ! », a condamné Montero lors de la discussion avec l’influenceur.

A cette époque, la fille du musicien mexicain l’accusait d’être « tout à moi » et assurait que ce qui s’était passé entre eux était du harcèlement.

Plus tard, Montero a parlé du combat et a même pleuré, tandis que Celia a assuré qu’il était sur le point de la frapper.

Le passage de l’actrice dans « La Maison des Célèbres » a sans aucun doute été en proie à des polémiques, notamment des altercations avec Pablo Montero, Alicia Machado et même une menace de quitter la téléréalité en raison d’un problème avec la production.

Et lorsque la tension sur l’émission était à son plus haut niveau, Celia Lora est devenue la sixième éliminée de l’émission de téléréalité Univisión, et même à l’extérieur de la maison, elle a qualifié l’acteur Roberto Romano de misogyne et de manipulateur.

Celia Eloisa Lora García mieux connue sous le nom de Celia Lora est la fille du célèbre chanteur de rock Alex Lora del Tri et de son entraîneur qui porte également le nom de sa fille, Chela.

Celia Lora n’a pas de profession et n’est connue que pour être une femme exubérante et sensuelle qui réalise des vidéos 3rót1cos.