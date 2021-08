Celia Lora donne l’angle de ses charmes comme un chaton anti-visage

in

Celia Lora donne l’angle de ses charmes de chaton anti-visage | INSTAGRAM

Il y a déjà plusieurs occasions où maquette mexicaine, Celia Lora partage une photo d’elle dans studio photo portant un masque de chat, cependant, cette fois, elle nous a montré un nouvel angle que nous n’avions pas pu apprécier auparavant.

C’est vrai, c’est un divertissement placé sur votre Instagram officiel en tant que publication, un La photographie de la plus attractive pour ses fidèles admirateurs qui n’ont cessé de l’observer avec ce regard si coquette Et cette tenue sexy qu’elle porte.

L’image a rapidement grimpé à plus de 77 000 likes, un assez bon nombre qui montre son public fidèle et à quel point il est choyé, ainsi que des milliers de commentaires le félicitant, le louant, le flattant et bien sûr déclarant son grand amour comme un public.

A part ceux qui l’admirent vraiment belle mexicaine Ils sauront qu’en ce moment vous consacrez votre temps à travailler en participant à “La Maison des Célèbres”, un nouveau Télé réalité de Telemundo où il est en compétition avec d’autres célébrités pour le prix.

Il y a 10 concours de dénomination et de nombreuses activités où ils ont réussi à mieux se connaître et des amis ont même émergé et d’autres bien au contraire du moins pour Celia Lora, qui a un ennemi à l’intérieur, Anahi.

Nous continuerons à surveiller ce qui se passe dans la maison et nous vous informerons des nouvelles, des curiosités, des rumeurs et des théories sur ce qui se passe et que quelque chose de très inattendu pourrait se produire.

Si vous avez l’occasion d’observer ce programme sur la chaîne Telemundo, vous l’avez envoyé à l’attention des horaires pour que vous ne le manquiez pas car en vérité cela devient un excellent programme avec de nombreuses vues et bien sûr des situations très amusantes, des concours et des expériences inoubliables pour les participants et les téléspectateurs.

Continuez sur Show News et découvrez toute l’actualité de Celia Lora et bien sûr tout ce qui se passe avec elle à l’intérieur de La Casa de los Famosos et aussi sur son Instagram, où, comme vous avez déjà pu le voir, elle partage occasionnellement sa beauté.