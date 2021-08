Celia Lora en dentelle dans les coulisses, des charmes renversants

in

Celia Lora en dentelle dans les coulisses, charmes imposants | INSTAGRAM

Ces dernières semaines, la belle mannequin mexicaine Celia Lora s’était concentrée sur le téléchargement Tik Toks à son Instagram officiel par voie de publication et beaucoup de ses fans se sont demandé où photos de dragueur.

Aujourd’hui heureusement la belle fille d’Alex Lora (chanteur du groupe de rock mexicain Le Tri) est de retour avec un Séance photo des plus coquettes que ses fans apprécient sûrement au maximum.

C’est l’un des divertissements les plus récents qu’il a mis sur son Instagram officiel et c’est une photo prise dans un studio photo professionnel, dans lequel il y avait de nombreuses antiquités qui donnaient la touche artistique à l’image, en plus du fait que l’influenceur apparaît portant un ensemble de dentelle plutôt séduisant qui a fini par montrer vos charmes de manière choquante.

C’est ainsi que ses réseaux sociaux se sont remplis de likes et de commentaires où ses fans s’attachent à la flatter et à lui faire les compliments les plus créatifs afin d’attirer l’attention de la célèbre jeune femme.

Bien sûr elle vous remercie beaucoup et en fait fait ce type de contenu uniquement pour elle admirateurs, qui sont une grande partie des personnes qui l’ont soutenue dans sa carrière et qui lui ont permis d’arriver là où elle est.

En ce moment, Celia Lora est très excitée et heureuse d’avoir été invitée à une nouvelle émission de télé-réalité qui sera diffusée sur Telemundo et dans laquelle pour la première fois ses fans aux États-Unis pourront la voir sur leurs écrans dans un programme .

En fait, la Mexicaine a déclaré que ce qu'elle aime le plus dans ce type de projet, c'est de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes car cela ouvre les frontières et est bien utile pour continuer à grandir au milieu du spectacle.

En fait, la Mexicaine a déclaré que ce qu’elle aime le plus dans ce type de projet, c’est de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes car cela ouvre les frontières et est bien utile pour continuer à grandir au milieu du spectacle.