Celia Lora en maillot de bain en tricot blanc, montre sa meilleure courbe

Celia Lora en maillot de bain blanc, montre sa plus belle courbe | INSTAGRAM

L’une des créatrices de contenu mexicaines les plus populaires aujourd’hui est Celia Lora, la célèbre fille d’Alex Lora, chanteur du groupe de rock mexicain Le Tri, qui a montré qu’en plus d’avoir une très forte personnalité, il a aussi la vocation de créer du divertissement pour ses fans.

Cette fois, il a partagé un morceau de très coquette ongle La photographie qui a été prise lors de l’une de ses plus récentes visites à la plage en utilisant une belle Maillot de bain broderie lors de sa visite à Acapulco, Guerrero.

Il a également étiqueté les personnes chargées de fournir ladite slip de bain, parce que c’est une collaboration parmi tant d’autres qui influence ce travail qui lui a permis de percer le monde de la mode et de placer son nom en tant que modèle dans l’industrie.

L’instantané est très attrayant et nous pourrions également y apprécier certains de ses tatouages ​​​​les plus cachés, bien sûr ses fans lui ont donné leurs goûts et ont porté l’image à plus de 184 000 likes en quelques heures.

Il est également très important de mentionner que vous avez déjà ouvert la boîte de commentaires afin que vos fans n’aient pas cessé de l’admirer et d’exprimer à quel point ils ont aimé le divertissement en plaçant des émojis cœurs de visages d’amour et de feu, ainsi que leurs compliments et demandes.

Rappelons que la jeune femme participait récemment à un célèbre Reality Show de Telemundo « La Maison des Célèbres », où il a réussi à se faire de nouveaux amis et aussi des rivalités qui n’étaient pas attendues mais qu’à chaque moment où il était à l’intérieur de la maison, il a réussi à attirer l’attention des médias et des téléspectateurs.



Celia Lora continue de poser pour ses fans.

Juste après avoir quitté tout le programme, elle est déjà très active sur ses réseaux sociaux faisant la promotion de certaines entreprises qui la contactent pour donner son avis et essayer leurs produits, une activité qu’elle pratique depuis le début de la situation mondiale et qui lui a également permis pour obtenir de nombreux produits et avantages.

En plus de ce qu’elle fait avec grand plaisir pour aider ceux qui veulent se faire connaître ainsi que de profiter de toute l’attention pour promouvoir certains des événements auxquels elle sera présente, comme le 5 novembre, qui sera dans un des endroits les plus populaires, exclusif à Oaxaca.

La jeune femme continue également de créer du contenu pour sa chaîne YouTube, où elle montre qu’en plus de créer du contenu pour ses réseaux sociaux, ses invités ont aussi beaucoup de choses à raconter ensemble et créent ces minutes où les fans de la jeune femme peuvent se divertir.

Celia Lora profite également d’une promenade à travers Cabo San Lucas et a partagé quelques moments préférés de son voyage à travers cet endroit nous invitant à consommer avec les entreprises qui ont fourni ses services.