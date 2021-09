in

Celia Lora et Alicia Machado s’affrontent à La Casa de los Famosos | INSTAGRAM

Cela ne fait qu’une semaine que le nouveau Télé réalité de Telemundo La Maison des Célèbres et des affrontements ont déjà lieu entre ses participants, cette fois Celia Lora et Alicia machado qui dérangeaient même leurs compagnons.

Le célèbre fille de le chanteur d’El Tri Alexis Lora, était chargé de jouer dans cette situation avec Alicia, qui avait un choc des personnalités tout à fait remarquable et bien sûr ils ne pouvaient pas rester silencieux.

Tout a commencé lorsque certains des participants à la maison ont commencé à parler de rumeurs de Fleurs de Kimberly, qui aurait trompé Edwin Luna, chanteur du Takalosa de Monterrey.

C’est Alicia Machado qui s’est chargée de commenter l’attitude de la femme du chanteur, mais la vraie confrontation s’est produite lorsque Celia Lora était dans la salle à manger et Alicia est passée très près en donnant son avis et bien sûr Celia était assez bouleversée et cela se voyait dans son cher alors il a même dû quitter l’endroit avant que quelque chose d’autre ne se produise.

Nous vous recommandons de regarder cette vidéo que Celia Lora a téléchargée sur son compte Instagram officiel, où vous pouvez parfaitement voir la situation, donc ce programme a gagné en popularité et est devenu une tendance grâce à ces moments.

Rappelons qu’il y a quelques jours la beauté mexicaine a également avoué qu’elle était très mal à l’aise car la production lui demandait de ne pas utiliser de blouses découvertes et de ne pas montrer de tatouages, nous accusant de vouloir la censurer.

Elle a également révélé qu’ils lui avaient apporté plus de vêtements et qu’elle considérait qu’il n’était pas acceptable qu’ils entrent chez elle sans la permission d’apporter ses vêtements, alors qu’elle avait déjà fait ses bagages et qu’ils auraient dû vérifier auprès d’elle d’abord.

Incluso pensó en demandar a Telemundo ya los productores del show por lo sucedido asegurando que también desearía salir ya del programa pero que no la dejaban los creadores del programa, quienes ya saben que en este tipo de Reality Show sucede mucho que los participantes desean abandonar antes temps.