Celia Lora et Jeni de la Vega s’exhibent au maximum dans le jacuzzi

Celia Lora et Jeni de la Vega montrent leur meilleur dans le jacuzzi

La belle modèle mexicain, Celia Lora a un grand penchant pour les interviews et a récemment inauguré une nouvelle rubrique sur sa chaîne de Youtube Dans lequel elle invite des créateurs de contenu coquette comme elle à entrer dans le bain à remous et à être interviewé.

Cette fois c’était au tour du Mexicain Jeni de la Vega, un beau mannequin qui fait aussi des vidéos et des photographies très osées, une jeune femme frappante avec un beau visage, des cheveux blonds et bien sûr une silhouette qui a laissé le public de Celia avec un œil carré.

Les deux beautés se sont rencontrées dans le jacuzzi Pour faire cette nouvelle section, vous avez eu beaucoup de succès, à commencer par les questions sur les relations, l’invitée a très bien fonctionné et a avoué certains des moments les plus embarrassants et d’autres des plus intenses qu’elle ait vécus.

Le contenu a fait monter la température des internautes qui sont venus voir si ça pouvait tout de suite, la causerie de garde a été la plus intéressante et nous vous recommandons de regarder le clip en entier au cas où vous aimeriez la personnalité du fille d’Alex Lora.

Mais nous le recommandons encore plus si vous connaissez déjà Jeni et sinon, cela pourrait être une excellente occasion de le faire, la jeune femme a vraiment ouvert son cœur et a raconté certaines de ses expériences qui ont même impressionné notre Influenceur fiable.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’INTERVIEW DE COQUETA



Jeni de la Vega est l’une des meilleures et des plus mémorables invités de Celia Lora à ce jour.

Celia n’en revenait pas de certaines des situations qu’elle racontait, pour ne rien anticiper, nous préférerions que vous en profitiez, nous vous laisserons un lien pour que vous puissiez le faire, bien que si nous pouvons vous anticiper un peu et c’est tout le discours génère une bonne chaleur devant ceux qui l’écoutent.

Bien sûr, ils ont également parlé du contenu exclusif créé par la jeune invitée, elle a plusieurs sites Web et elle ne les a pas non plus partagés dans ladite vidéo à la fin, au cas où vous aimeriez en profiter, bien sûr à un coût.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous les interviews intéressantes que Celia Lora mène dans lesquelles ses invités parviennent à capturer la chanson de leur public et bien sûr à rendre leur temps heureux, entre rires et quelques confessions pour accomplir leur mission.