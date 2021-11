Celia Lora et La Michelson à l’intérieur du jacuzzi tombent amoureux d’Internet

Celia Lora et La Michelson dans le jacuzzi font tomber Internet amoureux | INSTAGRAM

Le beau modèle mexicain, Celia Lora, est toujours très consciente de ses amis et bien plus encore avec qui elle a collaboré pour une séance photo, alors cette fois, elle a décidé de se rappeler qu’il y a tout juste un an, elle était dans une séance très importante avec son amie Le Michaelson.

C’est vrai, c’est un instantané que vous avez placé sur votre Instagram officiel de se souvenir de l’occasion où un jacuzzi avec son amie et partenaire mannequin Ignacia Michaelson, une belle femme qui l’a accompagnée et collaboré avec elle à plusieurs reprises.

En outre, ils ont également eu l’occasion de travailler ensemble sur d’autres projets, permettant bien sûr toujours au public qui aime de les voir ensemble et bien plus encore dans ces types de photographies où leurs beautés sont les protagonistes.

C’est une pièce de divertissement dans laquelle on peut voir que les deux jeunes femmes sont entrées ensemble dans le jacuzzi et qu’elles n’étaient recouvertes que de mousse, c’est juste pour ça, car elles ne portaient aucune tenue à tout le grand accueil que leur public avait avant ladite image.

Cette fois elle en a obtenu plus de 80.000 Je n’aime que quelques heures, un nombre qui ne cesse de croître au fil des heures, car les deux jeunes femmes ont un large public qui est toujours à l’affût de leurs réseaux et bien plus encore à les soutenir dans tout ce qui monte.



Celia Lora modèles avec La Michaelson dans un jacuzzi.

L’image est très séduisante et nous la laisserons ici pour que vous en profitiez, ils enregistraient ensemble pour le magazine bunny et bien sûr les résultats étaient incroyables, ce qui peut pratiquement être assuré par cette entreprise qui a eu du mal à se faire connaître depuis si longtemps. de nombreuses années.

Actuellement, Celia Lora continue de produire des vidéos très amusantes pour sa chaîne YouTube, ayant des invités de la chose la plus intéressante, c’est qu’ils parviennent à partager leurs expériences et leurs points de vue sur différents sujets, en fait pour le moment nous attendons l’un des vidéos qui attireront sûrement le plus d’attention, car il s’agit d’un acteur célèbre qui vous surprendra sûrement lorsque vous verrez un tel contenu.

Nous vous rappelons que le Show News continuera de partager le contenu le plus attrayant de la belle fille d’Alex Lora, Celia Lora, qui a conquis son public Internet amoureux des réseaux sociaux avec ses incroyables photographies et son excellente création de contenu différent, que ce soit le leur ou simplement en tant qu’invité de certains d’entre eux.