Celia Lora et La Michelson posent coquette dans une tenue de Noël

Ce ne serait pas la première fois que l’union des forces donne d’excellents résultats, Celia Lora et Ignacia Michaelson Ils forment un duo qui lorsqu’ils se réunissent réussissent à faire monter la température de leurs fans Internet immédiatement, quelle que soit la photo qu’ils prennent. beautés ils laissent tous leurs admirateurs éblouis.

Cette fois pour des raisons de Noël approchant, les deux filles ont enfilé un ensemble brodé très rouge coquette Oui Noël, réunis dans une séance photo que vous avez réussi à attirer l’attention de dizaines de milliers de personnes sur les réseaux.

En plus des likes, il y avait aussi de nombreux commentaires où ils se consacraient à écrire des compliments, des compliments et des mots avec lesquels ils cherchaient à attirer l’attention des jeunes qui faisaient leur travail et le faisaient de manière parfaite.

Les deux célébrités ont une grande expérience dans ce séances photographique, alors ils ont profité des fêtes pour se donner à fond et montrer de l’affection à leur public en leur faisant ce petit cadeau.

Les internautes sont plus que reconnaissants du beau geste, c’est toujours un réel plaisir de les voir collaborer sur un divertissement et bien plus quand ils le font en pensant chouchouter tous ceux qui les ont accompagnés dans leur carrière.

Celia Lora partage ses moments les plus attrayants, parfois avec d’autres grands modèles.

La fille d’Alex Lora s’est efforcée de créer du contenu de toutes sortes, non seulement des photos séduisantes, mais aussi des vidéos sur sa chaîne YouTube, des interviews et bien plus encore, cherchant toujours à grandir.

Mais non seulement elle le fait pour les chiffres, elle éprouve un grand plaisir à faire son travail, de pouvoir communiquer ses idées et surtout d’aider aussi certaines personnes, par exemple dans ses histoires où elle fait connaître des instituts de beauté, des restaurants , les magasins en ligne et bien d’autres entreprises.

Ce beau travail en tant qu’influenceuse lui a permis de connaître de nouvelles choses et d’apprendre un peu chaque jour, ayant l’avantage de pouvoir essayer certains des produits ou services par elle-même pour pouvoir les recommander.