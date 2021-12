Celia Lora et la poupée Chucky réalisent une vidéo amusante ensemble | INSTAGRAM

La populaire modèle mexicain, Celia Lora, a montré son grand talent et son amour pour la création de contenu, cette fois nous vous présentons une nouvelle courte vidéo qu’elle a publiée dans son TIC Tac et Instagram.

C’est une scène très amusante dans laquelle on peut voir le fille d’Alex Lora à côté du célèbre Poupée ‘Chucky’, comme s’il s’agissait d’un couple, l’audio parle de la bonne « taille du colis » de son partenaire, auquel elle répond qu’elle ne l’a pas, recevant un coup de poing de la même poupée.

Le climat est le plus amusant et il a décidé de nous montrer qu’il a aussi un talent caché pour donner vie à la poupée d’une manière ou d’une autre, provoquant beaucoup de rires parmi les internautes qui sont tombés sur ledit divertissement.

Et c’est que même si cela dure quelques secondes, ses fans et ses followers ont apprécié chaque instant, ils ont immédiatement vendu la blague, malgré le fait que les mots entendus soient en anglais.

Il ne fait aucun doute que le également Influenceur il sait très bien ce qu’il fait en termes de génération de contenu qui fait rire les internautes afin qu’ils puissent profiter de sa grande personnalité et de sa créativité.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO AMUSANTE



Celia Lora partage son contenu le plus drôle et le plus attrayant sur ses réseaux sociaux.

À plusieurs reprises, il a avoué que son personnage préféré dans le monde du cinéma était la poupée Chucky, alors il garde ce jouet avec beaucoup d’affection et cette fois, il a décidé de l’utiliser pour l’enregistrement de cette vidéo, apparemment parce qu’il n’avait pas de compagnon. pour le faire.

À plusieurs reprises, Celia Lora a avoué qu’en ce moment elle ne cherche pas à avoir un partenaire, qu’elle se sent très bien d’être célibataire et libre, sans avoir besoin de boire quoi que ce soit à personne, une situation dont nous ne savons pas pour combien de temps elle durera, même récemment, elle a avoué qu’il n’avait pas eu de relations sexuelles depuis plus d’un an.

Nous avons apporté ces confessions intéressantes et intenses à Show News et nous continuerons à partager tout ce qui se présente d’intéressant à son sujet, ainsi que, bien sûr, les photographies les plus séduisantes et les plus attrayantes qu’elle puisse produire et partager dans le monde Internet.