Celia Lora et Marian Franco allument Internet ensemble dans un jacuzzi

Le beau modèle mexicain, Celia Lora a concentré son énergie sur la création Contenu qu’elle les aime et qu’elle pense que ses abonnés pourraient les aimer, spéciaux et dépasse toujours les attentes.

A cette occasion, elle a de nouveau invité à collaborer avec elle Franco marial, une actrice pour les plus de 18 ans, qui a également créé des contenus très dragueurs pour le monde Internet et est reconnue parmi les utilisateurs qui la connaissent déjà.

Cette fois le fille d’Alex Lora a décidé de l’inviter dans sa section populaire « Depuis le jacuzzi », où les deux belles femmes sont entrées dans l’eau chaude pour littéralement faire monter la température des personnes qui ont regardé la vidéo, avec bien sûr les questions les plus intenses que la célèbre femme a trouvées à poser à son invitée.

Peut-être l’un des meilleurs moments de l’interview pour les fans de la célèbre c’est quand il entre dans l’eau, son chiffres spectaculaires dans leurs maillots de bain respectifs qu’ils utilisent pour divertir et égayer un peu la journée des internautes.

Comme toujours dans le divertissement, Celia a commencé par les sujets qu’elle aime tant, les relations et les meilleurs ou les pires moments qui se sont produits avec quelqu’un, ainsi que les rêves ou les fantasmes que l’interviewé peut avoir.

Marian Franco était l’invitée spéciale « dans le jacuzzi avec Celia Lora ».

Il est important de mentionner que nous préférons ne pas gâcher l’expérience en vous disant tout, nous vous recommandons de regarder la vidéo complète, nous la laisserons ici pour que vous en profitiez et que vous puissiez passer d’excellentes 24 minutes en sachant plus à fond.

Il est également important de souligner que Celia Lora continue également son rôle d’influenceuse, partageant des produits et services via son Instagram officiel, des histoires dans lesquelles elle nous raconte son expérience et recommande certaines entreprises qui l’approchent pour se faire connaître.

Dans Show News, nous continuerons à partager ces interviews incroyables, le beau contenu de Celia Lora et tout ce qui est intéressant sur les modèles de médias sociaux et le show business.