Celia Lora et Marian Franco portent des beautés en broderie rouge

Celia Lora et Marian Franco exhibent des beautés en broderie rouge | INSTAGRAM

A présent, vous connaissez sûrement déjà le travail de la belle modèle mexicain Celia Lora, la belle fille d’Alex Lora qui n’a pas pu passer inaperçu grâce à ses jolies séances photos et ses collaborations avec le magazine bunny, mais cette fois je me force avec Marian Franco et Nous vous le présenterons au cas où vous ne le sauriez pas.

Il s’agit d’une autre Mexicaine qui a également été impliquée dans la création de contenu, cependant, elle produit quelques vidéos Celia est beaucoup plus risquée, mais cette fois, elles se sont réunies pour une séance photo de Noël.

C’est une photographie sur laquelle on pouvait voir les deux ensemble posant dans une belle ensemble de broderie rouge, également accompagné d’un chapeau de noël placé juste devant la cheminée en attendant Le père Noël.

La figure des deux belle jeune Elle s’est démarquée tout de suite devant les caméras et les internautes n’ont pu s’empêcher d’être éblouis par ses courbes et bien sûr de profiter de chaque centimètre carré de sa beauté, imposants seraient des mots qui se rapprochent de ce que l’on a pu apprécier.

Non seulement Marian crée des divertissements pour les personnes âgées, mais elle est également une excellente maquilleuse et se consacre à la préparation des mariées et des adolescents pour leurs événements, une véritable star de cinéma qui a connu un grand succès.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO COQUET DES DEUX



Marian Franco est la nouvelle partenaire de séance photo de Celia Lora.

Il ne fait aucun doute que l’union de ses beautés a été un résultat choquant qu’il n’a pas pu éviter de réussir et ils ont rassemblé des centaines de milliers de likes et de nombreux commentaires où les utilisateurs d’Instagram lui ont fait de bons compliments.

Il ne fait aucun doute que cette séance photographique a dépassé les attentes du public de Celia Lora et nous obtiendrons sûrement plus d’images similaires. De plus, dans les pages de contenu exclusif de ce qui précède, il y aura également de bien meilleures versions pour profiter de cette même séance.

Continuez sur Show News et continuez à découvrir les plus beaux modèles sur Internet et bien sûr aussi découvrez toutes leurs curiosités, nouveautés et les nouveautés les plus intéressantes à son sujet.