Celia Lora et Nacha, plus coquettes que jamais dans leur fauteuil

Celia Lora et Nacha Michelson à nouveau ensemble, très coquette | Instagram

L’un des couples qui a attiré l’attention des internautes pour leur beauté est celui composé des grandes amies et collaboratrices, Celia Lora et Nacha michelson connu plutôt que par son prénom, qui apparaissent posant d’un fauteuil.

Pendant longtemps, la fille du chanteur de rock Álex Lora est devenue une célébrité, grâce à son contenu risqué et au fait qu’elle est devenue une camarade de jeu, ses reprises sont devenues les plus vendues au Mexique grâce en grande partie à votre propre promotion.

Celia lora elle a commencé à poser de plus en plus et malgré le fait que sa popularité était déjà assez élevée, lorsqu’elle est apparue posant à côté d’une autre belle femme, les chiffres ont doublé, la même chose s’est produite avec l’ancien membre d’Acapulco Shore.

C’est ainsi que grâce à la réalité, ils sont devenus de grands amis, surtout lorsqu’ils ont commencé à apparaître ensemble très coquette aussi bien en photos qu’en vidéos.

Récemment, la belle mannequin et femme d’affaires mexicaine a partagé une photo à côté du mannequin de 28 ans qui a gagné l’admiration et les soupirs de millions de personnes grâce à sa belle silhouette et sa vie controversée en tant que mannequin chilien et participante à la huitième saison d’Acapulco Shore.

Qui était La Boss dans la même émission de téléréalité a partagé une photo il y a un jour où elle apparaît à côté de son amie, les deux sont assis dans un fauteuil, se faisant passer pour de belles et élégantes divas, bien que Celia lora avec son propre style irrévérencieux.

Dans la description, elle prétend que son amie lui manque, espérant qu’elle reviendra très bientôt, elle a sûrement dû partir en voyage de façon inattendue, et attend déjà qu’elle collabore à nouveau ensemble, quand ils apparaissent dans des sessions, ils font immédiatement monter la température de ses disciples.

Nacha a également répondu à la publication où elle a déclaré qu’elle l’aimait plus que Lora ne l’aimait, pour la star de PlayBoy au Mexique, se faire des amis est quelque chose de facile pour elle, son caractère et sa personnalité l’aident beaucoup.

Certes, le simple fait d’imaginer ces deux belles femmes amène immédiatement ses millions d’adeptes à commencer à les imaginer.

Une grande partie de son contenu exclusif est publié sur sa page, où les abonnés peuvent non seulement admirer sa beauté, ils ont également eu l’occasion de discuter avec elle, alors certains de ses fans ont fait un très bon investissement en payant un abonnement mensuel.