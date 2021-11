Celia Lora expose sa silhouette ferme dans une tenue de gala noire

Celia Lora dessine sa silhouette ferme dans une tenue de gala noire | INSTAGRAM

La belle influenceur mexicain, Celia Lora, a montré qu’elle a une grande passion pour le mannequinat et qu’elle n’a cessé de poser devant les caméras pour s’exhiber et esquisser sa silhouette ferme dans diverses tenues, cette fois une tenue de gala noire.

C’est ainsi qu’une fois de plus la belle mannequin a gâté ses admirateurs Internet en posant et en soulignant bien sûr ce que belle quel est son silhouette, devenant le centre d’attention des internautes qui ont visité son profil de Instagram officiel.

En quelques heures, elle a réussi à rassembler plus de 41 000 likes, un excellent nombre qui montre le grand soutien qu’elle a de ses fans, qui la soutiennent dans chacune de ses publications et pièces de divertissement.

Sur l’image, on peut voir qu’il était dans l’hôtel avec lequel il collabore depuis plusieurs mois, posant dans l’un des plus beaux coins qu’il ait trouvé, juste à côté d’un miroir, d’une chaise et bien sûr de vrais tableaux qui font le scénario qui semble faire partie d’un studio photo.

Nous savons qu’après la situation mondiale, il a obtenu de nombreux talents et compétences pour modeler après tant de pratique et rechercher les meilleurs coins de sa propre maison, trouvant des moyens créatifs d’utiliser tout ce qui l’entoure pour l’utiliser comme éléments de l’image.



Celia Lora partage son incroyable beauté dans une tenue de gala noire.

Dans le cas de cet hôtel, il n’est pas si difficile pour elle de trouver des endroits qui semblent parfaits pour une séance photo et cela a été démontré à plusieurs reprises, élevant toujours sa réputation d’excellente mannequin qu’elle est devenue.

Bien sûr, il poursuit également son travail d’influenceur en promouvant et en partageant sur son profil différentes entreprises qui envoient des produits chez lui afin qu’il puisse les essayer et que vous puissiez également les consommer dans leurs boutiques en ligne ainsi que certains lieux qui fournissent des services qui elle essaie elle-même de nous raconter son expérience

Enfin, il est important de dire que Celia Lora a été reconnue à la fois pour être la fille d’Alex Lora, le célèbre chanteur du groupe de rock mexicain El Tri, mais aussi pour son excellent dévouement à la création de contenu ainsi que son contenu affectueux que vous peut accéder par le biais d’un paiement mensuel.