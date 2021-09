Celia Lora fait ressortir sa drôle de facette d’actrice de feuilleton | INSTAGRAM

La mannequin mexicaine populaire Celia Lora s’est avérée être une créatrice de contenu créatif toujours à la recherche de quelque chose de nouveau à faire dans réseaux sociaux pour ne pas s’ennuyer et continuer à chouchouter votre public.

A cette occasion, il nous a présenté une vidéo amusante dans laquelle il apparaît plus intéressant, celle de actrice de feuilleton, Cependant, en plus d’être attrayant, il est aussi très amusant.

Dans le court clip, on peut voir comment la jeune femme apparaît vêtue d’un incroyable chemisier avec une ouverture noire sur le devant avec des boules blanches, un vêtement avec lequel elle a réussi à ravir une fois de plus ses admirateurs avec elle. grands charmes et bien sûr sa drôle de façon d’interpréter le personnage qu’il a décidé de s’attaquer à cette occasion.

C’est un personnage de feuilleton mexicain mémorable Paola Bracho, qui est un scélérat à cause de ce qu’elle a écrit dans la vidéo, vous ne voulez pas de moi comme ennemi, faisant allusion au fait que si quelqu’un devient un ami cela peut être un casse-tête et que nous pouvons vous l’assurer grâce à la fameuse maison. Télé réalité de Telemundo où il a fait ressortir sa personnalité pratiquement pure.

Malgré le fait que la vidéo soit de courte durée, elle a été appréciée par des centaines de milliers de personnes qui l’ont déjà donnée si je l’aime et qui m’ont aussi dit à quel point c’est bien pour lui de faire ce type de rôle.

Bien sûr, d’autres considèrent qu’elle devrait arrêter de faire ces vidéos, car ils ne les trouvent pas les plus amusantes, la plupart de son public, cependant, elle a beaucoup apprécié et il est très probable qu’elle continuera avec ce type de pièces de divertissement.

En fait, il a enregistré cette vidéo il y a quelque temps car en ce moment l’émission de télé-réalité que nous avons déjà mentionnée est à l’intérieur de la célèbre maison, où il a réussi à obtenir de nouvelles amitiés et inimitiés comme celle de Alicia machado, avec qui il est pris à plusieurs reprises dans des discussions assez vives.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO COQUETO



Celia Lora a modelé pour nous laisser satisfaits de son séjour à “La Casa de los Famosos”

De plus, il avait aussi un problème avec Pablo Montero, qui lui demandait du respect mais elle considérait que d’abord il ne lui avait pas accordé le respect qu’elle mérite, une discussion qui se base pratiquement sur les points de vue de chacun, donc on ne pouvait pas dire que quelqu’un a raison ou tort.

C’est ainsi que la jolie fille d’Alex Lora Elle a voulu gagner ce concours auquel elle participe en se donnant à fond, en s’efforçant de relever chacun des défis et bien sûr en mettant cette personnalité qui la distingue et qui la caractérise tant parmi les autres célébrités qui participent à l’émission.

Il est également important de mentionner que ces dernières semaines nous avons pu voir beaucoup de nouveau contenu d’elle mais pas parce qu’elle le prend en ce moment mais parce que sachant qu’elle allait entrer dans la célèbre maison, elle est partie préparée bon nombre de shootings pour publier en continu et que ses followers ne se lassent pas de l’attendre.

C’est ainsi que dans Show News, nous suivrons les informations, les nouvelles, les nouvelles, les curiosités et tout est beau Mexicain qui a conquis le cœur de son public et qui est de plus en plus connu par de plus en plus de personnes qui restent pour la soutenir et suivre ses traces dans tous les projets qu’il a, car il s’est également aventuré dans la carrière de youtuber, générant des vidéos intéressantes avec des invités spéciaux et beaucoup à voir avec elle.