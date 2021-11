Celia Lora fait une forte révélation sur Instagram

Celia Lora avoue ce qui « a mangé » sur Instagram, célèbre ? | Instagram

Qu’est-ce qui « a mangé » ? La belle Celia Lora a surpris ses followers avec les révélations qu’elle a faites sur les réseaux sociaux et n’a apparemment pas répondu aux attentes, tant on aurait cru qu’elle se plierait à tout.

La belle fille de Chela et Alex Lora a fait un drôle de Tik Tok qu’elle a ensuite partagé sur Instagram, dans lequel elle a parlé des types d’hommes qu’une femme « devrait manger » dans sa vie et en confession, elle est descendue un par un. doigts affirmant lesquels ont traversé sa vie.

Célia lora écouté très attentivement l’enregistrement qui commence par un « Ils disent que dans la vie d’une femme, vous devriez manger dix types d’hommes différents », Dans la liste, vous pouvez entendre: un mineur, un majeur, un plus riche, un plus pauvre, un plus laid, un plus beau, un veuf, un marié, un divorcé et un collègue de travail.

La star d’émissions de téléréalité comme Acapulco Shore, Barak el Experimento et La Casa de Los Famosos a surpris en révélant qu’un seul type d’homme est nécessaire pour compléter la liste et qu’il n’est ni plus ni moins qu’un plus beau qu’elle, pourrait ce sera que vous rencontrerez la liste en un rien de temps ?

La belle Celia Lora a clairement fait savoir que grâce à la pandémie, elle a pris davantage d’affection pour les réseaux sociaux et notamment pour Tik Tok, puisqu’il y a des jours où la plupart de ses contenus proviennent de ce réseau social. L’actrice s’amuse à faire des révélations, jouer, chanter et plus encore selon les tendances de la plateforme et faire ses propres tendances.

Celia Lora avoue ce qui « a mangé » sur Instagram, célèbre ? Photo : Instagram.

La belle Celia a fait connaître à ses abonnés son compte Instagram officiel car elle a mis en ligne des photographies qui semblent plus que de l’art dans lesquelles elle mélange de beaux endroits avec sa beauté. Il en a également surpris beaucoup, qui ont opté dans ses images pour un look plus sophistiqué et élégant, un côté du célèbre que beaucoup ont aimé.

Mais l’influenceuse n’a pas mis de côté ses photographies à découvert, car à plus d’une occasion elle a renoncé à ses intérieurs ou à tout vêtement pour ravir un peu plus ses plus fervents admirateurs sur les réseaux sociaux.

Célia lora Elle est devenue l’un des réseaux sociaux gâtés pour son style d’humour unique, pour sa personnalité irrévérencieuse et pour son énorme beauté, des qualités qui la placent également comme l’une des reines des émissions de téléréalité.