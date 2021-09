Celia Lora impressionne les filets, les charmes en soutien-gorge en dentelle noire

in

Aile beau modèle mexicaine Celia Lora est fascinée par son travail, à tel point qu’elle est de très bonne humeur et prête à être filmée par les caméras du séances photographique vous faites pour maintenir votre réseaux sociaux actif en tout temps.

En ce moment la belle fille du chanteur de Tri Alex Lora, vous vivez une expérience au sein d’un Télé réalité regarder Telemundo appelé à “La Maison des Célèbres”Cependant, son Instagram officiel continue de télécharger des photos d’elle alors qu’elle se préparait à l’avance à ne pas laisser son compte abandonné.

Et c’est que malgré le fait qu’elle soit occupée, elle a une équipe de personnes qui gèrent les réseaux sociaux et qui téléchargent ces photos pour que nous puissions continuer à en profiter malgré ce qui est dans ledit programme, cette fois c’est une photo en qu’elle apparaît avec un soutien-gorge en dentelle noire très coquette.

C’est ainsi que la pièce de divertissement est extrêmement attrayante et nous y découvrons que l’un de ses meilleurs talents est la dentelle, un type de vêtement qu’elle aime porter et dans lequel elle se sent très coquette pour ses fans.

La publication atteint plus de 145 000 likes en quelques heures, ce qui montre cette base de fans de la peau qui ne cesse de la soutenir dans tout ce qui monte et à tout moment toujours prête à redonner à la beauté créateur de contenu tout cet amour qu’elle leur donne.

Il faut se rappeler qu’hier encore Celia Lora est devenue une tendance grâce à quelques vidéos qui ont été vitalisées dans lesquelles on pouvait la voir à l’intérieur de la célèbre maison se plaindre de la manipulation qu’a eu la production sur ce nouveau programme, elle a même fini par conseiller les producteurs qu’ils ne font plus d’émissions de télé-réalité.

Elle a également assuré qu’ils tentaient de la censurer en lui demandant de porter des chemisiers à manches longues et qu’on s’il vous plaît porter des vêtements si provocants une situation décevante de la part de la production.

Même Celia Lora assure qu’elle veut quitter le programme parce que quelque chose s’est également passé à l’extérieur de la maison qui ne semblait pas du tout correct. Selon cela, ils sont entrés dans sa maison sans autorisation pour obtenir des vêtements afin qu’elle puisse les lui donner et s’habiller avec, précisant qu’elle portait beaucoup de vêtements et que ce n’était pas nécessaire.