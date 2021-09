in

Celia Lora interviewe Jeni de la Vega, “derrière sa célébrité” | INSTAGRAM

La talentueuse et beau modèle mexicain, Celia Lora, crée du contenu depuis plusieurs années et est dans le monde de la création de contenu depuis quelques mois. vidéos pour Youtube devenir youtuber et cette fois inviter pour une interview à Jeni de la Vega, une fille populaire qui est sortie de ‘Tomber amoureux’.

C’est ainsi que les deux ont été chargés de créer un vidéo attrayante, dans lequel ils apparaissent en train de parler et de révéler comment Jeni et elle la célébrité après le spectacle auquel il a participé.

Elle est sûre qu’à partir du moment où elle est entrée dans le Télé réalité dans laquelle elle était connue, c’était elle-même qui n’avait jamais changé de nom et qui n’avait jamais utilisé de personnage comme beaucoup d’autres l’ont fait au cours de ce programme de divertissement.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Celia Lora ouvre son chemisier sans intérieurs ni marques, “Bonjour”

Mais sûrement la chose la plus attrayante pour les internautes était la tenue que porte l’invité car elle s’est rendue sur ce lieu d’enregistrement en utilisant un ensemble de jean super flirty portant une superbe fente sur le devant.

C’est ainsi que ceux qui ne connaissaient pas encore Jeni ont remarqué son existence et ont choisi d’aller sur ses réseaux sociaux pour la suivre et aussi pour profiter de ces photos si coquettes qu’elle les télécharge aussi comme Celia.

Mais l’incroyable beauté de l’invité n’était pas la plus intéressante puisque son histoire est aussi, en fait, ils ont parlé de l’origine de son lit et de ce qu’elle ressent maintenant qu’elle est reconnue ainsi que du fait qu’ils reçoivent toujours des messages sur une situation que la fille Alex Lora avait précédemment commenté sur sa chaîne.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’est ainsi qu’ils ont révélé qu’ils recevaient des messages qui ne devraient pas être envoyés ou du moins pas sans le consentement de la personne qui va les recevoir, car ils arrivent avec des photographies dans lesquelles ils leur montrent tout et bien sûr ils n’avaient pas déjà demandé pour ça. .

La conversation devient très intense et nous vous recommandons de ne pas la manquer car même s’il faut 10 minutes pour survoler à quel point les douces personnalités sont belles et bien sûr leur incroyable façon de se regarder devant la caméra.