Celia Lora interviewe Lady Shani, coquette depuis le jacuzzi | INSTAGRAM

La populaire maquette mexicaine, Celia Lora, s’est montrée passionnée par la création de contenu, non seulement pour poser de manière coquette devant les caméras, mais aussi pour créer des vidéos pour sa chaîne de Youtube, où il a des invités spéciaux et parfois quelques entretiens intéressant

C’est la même chose qui s’est produite cette fois, elle a été invitée au combattant Lady Shani, qui inaugure cette nouvelle section baptisée « Dans le jacuzzi », alors bien sûr Celia guest apparaît dans Maillot de bain et dans l’eau.

Dès le début de la vidéo, nous pouvons voir comment la combattante arrive en exhibant ses charmes et ses courbes que beaucoup de ses fans reconnaissent déjà et ont vu sur le ring à de nombreuses reprises, cette fois pour vivre avec le célèbre fille d’Alex Lora.

Bien sûr, le Mexicain n’a pas perdu de temps et lui a posé des questions drôles et d’autres très intéressantes, comme ses principes dans le combat, comment les fans lui écrivent et bien sûr aussi partager leurs anecdotes.

Comme toujours, l’influenceuse a expliqué comment les messages lui parviennent Instagram officier avec certaines requêtes désagréables et même avec quelques messages osés, demandant au combattant si cela lui est arrivé aussi, ce à quoi elle a répondu oui mais qu’elle n’aime pas la grandeur comme elle le fait.

La conversation a continué à couler, la vidéo est très divertissante pour les personnes qui apprécient la personnalité de Celia Lora, donc si vous ne l’avez pas vue, nous vous recommandons de le faire, c’est 20 minutes de divertissement de qualité.

Vous aurez également l’occasion d’en apprendre beaucoup plus sur le catch et sur ce personnage, qui a montré qu’en plus d’être très douée pour les touches, elle est aussi douée pour s’exhiber dans un joli maillot de bain, ce que son public et Celia ont adoré.

Vous aurez également l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur le catch et sur ce personnage, qui a montré qu'en plus d'être très douée pour les touches, elle est aussi douée pour s'exhiber dans un joli maillot de bain, ce que son public et Celia ont adoré.