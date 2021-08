Celia Lora interviewe une actrice plus âgée, Pamela Ríos | INSTAGRAM

Le magnifique maquette et créateur de contenu mexicaine Celia Lora continue de créer des vidéos amusantes et intéressantes pour sa chaîne Youtube et cette fois, il a invité une célèbre actrice plus âgée nommée Paméla Rivières qui travaille dans l’une des plus importantes sociétés de production de Mexique.

C’est ainsi qu’ils ont réalisé une interview des plus divertissantes, dans laquelle ils se sont rendu compte qu’ils avaient beaucoup de choses en commun malgré le fait qu’ils ne faisaient pas exactement la même chose, bien que Celia ait participé à ce type d’interview. vidéos, mais sans être réellement enregistré dans l’acte.

Depuis le début de la vidéo, les fans du mexicaine apprécié chaque instant, car ils sont probablement des admirateurs de la deux filles ils font remarquer que cela se produit généralement et qu’ils ont réalisé qu’ils en partagent beaucoup.

Bien sûr, ils ont commencé à parler de la commentaires et des postes qu’ils reçoivent tous les jours sur leurs réseaux sociaux car il y a beaucoup de gens qui sortent des sentiers battus et leur disent des choses totalement désagréables.

Il semble que les utilisateurs ne comprennent pas qu’il ne s’agit que d’un contenu et d’un travail car ils ne veulent pas lire et recevoir des photographies inappropriées tous les jours, encore moins sans leur consentement.

De plus, la belle fille d’Alex Lora motive l’actrice à créer sa propre page de contenu mensuel payant où elle pourrait sûrement profiter de beaucoup plus de toute l’attention que vous portez et continuer à créer des divertissements pour tous ceux qui le souhaitent.

Il l’a également invitée à ouvrir sa chaîne YouTube et lui a dit qu’elle pourrait être sa marraine. Faites ce que Pamela avoue qu’elle est très attirée par ces idées et qu’elle s’est rendu compte que Celia est très douée pour pousser.

L’interview était assez divertissante et nous vous recommandons, si vous êtes intéressé, de l’observer et de profiter d’un moment avec la jolie personnalité de Celia Lora et tout ce qui y a été dit, parfait pour passer ce dimanche à profiter tranquillement de la vidéo.

Bien sûr, beaucoup de ceux qui ont vu ce contenu ont dû se rendre sur Google pour faire quelques recherches et compléter l’interview, cela arrive beaucoup et aussi dans les commentaires ils l’expriment sans aucune crainte.