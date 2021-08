in

Celia Lora invite Kunno, interview sur sa chaîne YouTube | INSTAGRAM

Le beau modèle mexicain Celia Lora s’est concentrée sur la création de contenu dans presque tous ses réseaux sociaux prouver que vous aimez garder votre public diverti et heureux avec votre personnalité et beauté.

Cette fois le jolie influenceuse a invité l’un des créateurs det teneur qui est apparu dans TIC Tac et maintenant être déplacé vers le show business, obtenant diverses apparitions au milieu, c’est vrai, il s’agit de Kunno.

Le créateur de vidéo qui a commencé avec son célèbre randonnée, ce qui lui a fait décoller en popularité et avec lequel il a montré qu’il peut y avoir des talents que l’on considère pas si spectaculaire, mais en attendant que nous obtenions le meilleur de nous.

C’est ainsi qu’il est arrivé pour une interview dans laquelle dès le début ils partageaient des expériences, des anecdotes et surtout dates intéressantes pour les Ventilateurs du célèbre pour marcher, qui était plus que disposé à révéler quelques secrets.

Ils ne savaient pas grand-chose que Kunno était dans les réseaux sociaux depuis plus de deux ans et ce n’est que jusqu’à sa marche qu’il a réussi à se catapulter vers la gloire, mais là, il est chargé d’étendre ce contenu et bien sûr de rencontrer son intervieweur. .

De plus, il partageait également les occasions où il a eu l’occasion de travailler avec de grands artistes et de participer à de grands événements, résultat d’une popularité qui a augmenté de façon exponentielle et qui a généré une clientèle fidèle pour le jeune homme.

Bien sûr, beaucoup de ceux qui ont vu la vidéo voulaient juste profiter un peu de la belle mexicaine qui n’a pas cessé d’essayer et devient toujours le centre d’attention.

Cette interview est une vidéo de beaucoup que Celia Lora a téléchargée sur sa chaîne YouTube, nous vous recommandons donc de continuer à regarder Show News afin de ne pas manquer les occasions où nous abordons ce contenu et le partageons avec vous afin que vous le sachiez exactement ce que c’est et vous vous demandez déjà s’il faut l’observer ou non.