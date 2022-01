Celia Lora invite un homme au jacuzzi, interview avec El Potro

Celia Lora invite un homme au jacuzzi, entretien avec Potro | INSTAGRAM

Beaucoup d’adeptes de la belle mannequin mexicaine, Celia Lora, pensaient que sa section dans le jacuzzi Ce n’était qu’avec des invités féminins, cependant, cette fois la jeune femme a invité un nom pour une nouvelle vidéo sur sa chaîne de Youtube.

C’est la fille d’Alex Lora qui a décidé d’inviter un de ses meilleurs amis et ancien partenaire de Réalité Montrer dans Rive d’Acapulco, la Poulain, qui a connu beaucoup de succès après sa participation au programme a gagné en position dans le monde de la télévision.

Bien sûr c’était une interview que beaucoup de ses fans ont voulu observer, il nous avait déjà évoqué ce personnage à de nombreuses reprises mais très peu de fois nous nous sommes vus ensemble en dehors du Réalité.

Les questions ont commencé rapidement et sont devenues bien sûr très relevées, comme il est d’usage dans le mexicaine Il ne pouvait s’empêcher de se concentrer sur les sujets qui le fascinaient tant, comme les relations.

Bien sûr, ils ont également mentionné les moments les plus embarrassants, un thème qui est un classique dans cette section que Celia apprécie tant et dans lequel il finit par fonctionner comme un excellent divertissement pour ses fans.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’INTERVIEW INTÉRESSANTE



Celia Lora a sa meilleure section « In the Jacuzzi » sur sa chaîne YouTube.

Nous vous recommandons de regarder la vidéo au cas où vous aimeriez El Potro, rappelez-vous que chacune de ses vidéos est ciblée pour la rendre aussi divertissante que possible et que la célèbre ne peut être qu’elle-même à tout moment.

Cette vidéo est la dernière qu’il a publiée en 2021 et il en touchera sûrement beaucoup plus en 2022, il est toujours concentré sur la poursuite du travail et l’amélioration de sa façon de produire du contenu.

Restez sur Show News et profitez de tout ce que Celia Lora crée pour nous, des vidéos, des participations aux programmes et bien sûr des photographies séduisantes qui émergent de ses séances photo.