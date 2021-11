Celia Lora joue le rôle de « l’Ursurpadora » avec des grimaces | INSTAGRAM

Le beau modèle mexicain, Celia Lora, s’est avérée être une excellente créatrice de contenu et a gagné sa popularité grâce à ses grands efforts, non seulement pour être fille d’Alex Lora, chanteur du groupe de rock mexicain Le Tri.

Cette fois la belle conducteur a été chargé d’interpréter un rôle télévisuel et conique, celui de ‘L’usurpatrice’, en faisant des grimaces et bien sûr en taguant aussi leur interprète Gaby espagnole.

La vidéo est très drôle et nous pouvons voir comment elle fait des grimaces impressionnantes et est responsable de la création de ce divertissement que les fans espagnols pourraient également apprécier, en fait ils sont venus dire que les fans de Gaby l’aiment aussi beaucoup.

Ils ont aussi dit clip on peut apprécier ses charmes et ses joli visage sous différents angles, accompagné de lunettes de soleil et bien sûr de cette personnalité distinctive qui le fait se démarquer dans le monde Internet depuis plusieurs années maintenant.

Cette vidéo compte déjà plus de 16 000 likes en quelques heures, un chiffre qui témoigne de la grande attention que lui accordent ses 9,9 millions de followers, un chiffre qu’elle a cherché à dépasser pour atteindre les 10 millions mais qui est un peu compliqué.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO AMUSANTE



Celia Lora partage sa beauté et sa personnalité sur les réseaux sociaux.

Nous attendrons la célébration qui viendra sûrement quand il aura 10 millions d’euros, un défi qui lui est proposé et qu’il saura sûrement relever très bientôt, nous serons donc à l’affût pour partager un moment avec vous.

En plus de ses stories Instagram, elle continue son travail d’influenceuse, partageant différentes industries qui lui fournissent ses services et produits afin qu’elle puisse les essayer et qu’elle puisse nous dire à partir de sa propre expérience ce qu’elle pense et bien sûr faire savoir à aider les autres entrepreneurs qui se consacrent à ces entreprises.

Nous partagerons avec vous le meilleur de Celia Lora, nous vous recommandons donc de ne pas décoller afin que vous puissiez apprécier le beau contenu qu’elle prépare sûrement pour ses 10 millions, une célébration que nous présenterons également pour que vous ne le manquer.