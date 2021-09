Celia Lora modèles dans un costume élégant et ne portait rien en dessous

in

Celia Lora modèles dans un costume élégant et ne portait rien | INSTAGRAM

C’est à travers une photographie dans son Instagram officiel que Celia Lora a une nouvelle fois démontré que l’élégance lui va très bien en utilisant un tenue de soirée, composé d’un chemisier et un pantalon Avec le même motif et des baskets, en plus de porter une très belle coiffure.

Ceci est une pièce de divertissement qui a été placée sur votre profil officiel de Instagram dans laquelle apparaît à nouveau la modélisation et la promotion d’un Hôtel avec laquelle il collabore et c’est ainsi qu’il a utilisé l’un des couloirs de l’élégant établissement pour le modeler et l’utiliser comme un cadre parfait pour montrer votre beauté.

Jusqu’à présent, il y a eu plus de 114 000 personnes qui l’ont aimé, montrant que la photo a été très bien reçue et qu’elle a parfaitement fonctionné comme prévu, malgré ce qui est belle mexicaine elle est quelque peu occupée dans une émission de télévision.

Bien qu’elle soit normalement en charge de l’utilisation et de la gestion de ses réseaux sociaux, cette fois elle a laissé le soin à une équipe spécialisée qui s’assure que l’on ne passe pas à côté de son excellente façon de modeler, alors qu’elle est un peu occupée avec ça . Télé réalité de Telemundo, “La Maison des Célèbres.”

Vous avez sûrement déjà découvert qu’elle participe à ce programme, en fait elle a déjà pu se faire des amis et d’autres bien au contraire car elle a eu quelques frictions avec les membres, cependant, elle a assuré qu’elle allait obtenir pour mieux connaître ceux qui y participeraient et elle a des compliments.

Cependant, il a également eu des expériences négatives de la production assurant qu’ils sont allés chez lui, sont entrés et ont pris certains de ses vêtements pour les démonter, ils lui ont demandé de ne pas utiliser de vêtements aussi révélateurs et coquette qu’il le fait normalement, pour lesquels il les a accusés d’une tentative de censure de sa personnalité.

Pour l’instant, nous vous recommandons, si vous avez Telemundo, d’être très attentif aux horaires afin de pouvoir continuer à profiter du caractère distinctif de la belle fille d’Alex Lora et de son fonctionnement au sein d’une maison pleine de célébrités.

Nous vous invitons également à continuer dans Show News en profitant du beau contenu que Celia Lora nous prépare, toujours prête à être belle devant l’appareil photo professionnel, à poser lors de longues séances photographiques où elle est également soutenue par une équipe incroyable qui est en charge de son maquillage, etc.