Celia Lora modèles en pyjama dragueur de son endroit le plus personnel

modèles Celia Lora en pyjama dragueur de son endroit le plus personnel | INSTAGRAM

Dans ces moments la belle modèle mexicain, Celia Lora, publie quelques images sur son profil Instagram officiel après avoir pris une courte pause et juste téléchargé TikToks à votre profil.

C’est vrai, la jolie fille d’Alex Lora d’El Tri Il s’est consacré à prendre ces photographies attrayantes de l’intérieur de sa maison comme il le faisait au début de la situation mondiale et une fois de plus il nous a montré qu’il a encore beaucoup de belles tenues et d’endroits pour prendre des photos.

A cette occasion, nous aborderons l’un de ses plus Messages récents dans laquelle elle apparaît mannequin très coquette avec elle Pijama de Pl @ yboy depuis l’intérieur de sa chambre, l’un des endroits les plus personnels de sa vie et qu’il ne pouvait pas manquer de le combiner avec son belle tenue cela la rendait vraiment fantastique et nous montrait ce visage et ces tatouages ​​que ses fans apprécient tant.

La photo a eu plus de 74 000 likes en quelques heures, ce qui montre la grande attention que vous portez au public et qu’il est toujours là pour vous soutenir dans tout ce que vous téléchargez et bien plus encore maintenant que vous êtes de retour avec lui. contenu mignon.

Il ne faut pas oublier qu’auparavant, il ne téléchargeait que des vidéos très amusantes qu’il partageait à partir de son TikTok et les téléchargeait à nouveau sur Instagram. Cependant, il a décidé de revenir avec ses séances photo attrayantes afin d’attirer à nouveau les utilisateurs sur son profil.

Il y a un projet qui est sur le point de commencer et c’est l’un des plus importants que Celia, la célèbre maison, a réalisé, une nouvelle émission de télé-réalité sur Telemundo dans laquelle on peut voir comment elle vit avec d’autres célébrités et fait ressortir sa personnalité prêt à rencontrer de nouvelles personnes et pour que ses fans aux États-Unis puissent enfin le voir sur leurs écrans.

Vous avez commencé le projet le 24 août et vous ne pouvez pas le manquer sur la chaîne Telemundo où nous pouvons sûrement nous divertir et passer un excellent moment à observer comment cette belle jeune femme vit et traverse les défis ou les tests qui l’empêchent de gagner.

