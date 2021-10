Celia Lora montre sa silhouette séduisante dans un maillot de bain de la plage | INSTAGRAM

La belle mannequin mexicaine Celia Lora a montré qu’elle avait tout pour réussir dans le monde du divertissement. En ce moment, elle participe à un nouveau Télé réalité qui est produit par la télévision Telemundo, La Maison des Célèbres, une Programme dans laquelle sa personnalité a émergé à plusieurs reprises.

Cette fois, nous nous mettrons d’accord sur une photo qui a de nouveau été partagée depuis son Instagram officiel en story, un très beau souvenir, dans lequel la belle fille d’Alex Lora posait depuis la plage et portait un joli maillot de bain argenté qui la faisait charmes et son excellente silhouette ont été appréciés par ce public fidèle qui la soutient dans chaque projet auquel elle participe ainsi que dans ses réseaux sociaux.

Cette jolie créatrice de contenu est apparue sur un balançoire tout en regardant la caméra et en profitant du soleil et de la brise marine qui étaient juste devant elle dans l’un de ces complexes touristiques qui aime tant assister et profiter.

Le mannequin a avoué à plusieurs reprises que l’une de ses choses préférées au monde et dans sa vie est le pouvoir Voyager d’où elle se trouve a même avoué que certains des endroits et pays qu’elle a visités n’ont pas été ce à quoi elle s’attendait et qu’ils l’ont beaucoup déçue.

Dans le cas de cette pièce de divertissement, nous pouvons voir que cet endroit est l’un de ses favoris et c’est probablement le Riviera Maya, une région du Mexique qu’elle aime beaucoup visiter pour profiter de ses richesses naturelles et de toutes les activités ludiques qu’elle peut y faire.

En fait, à de nombreuses reprises, il a partagé avec nous ses voyages à travers cet endroit, nous emmenant dans de bons restaurants et nous montrant les beaux plats et les boissons exotiques qu’il a réussi à essayer.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA PHOTO DE COQUET



Celia Lora aime vraiment son temps en tant que modèle.

On peut également remarquer qu’à cet endroit se trouvent des chaises longues et une belle chambre d’hôtel conçue pour la rendre la plus naturelle possible, le tout réalisé avec des palmiers en bois et des éléments du lieu.

De cette façon, Celia Lora nous rappelle à quel point elle aime les maillots de bain, même elle a fondé sa propre marque en vendant sur Internet, cependant, depuis le début de la situation mondiale, elle a arrêté cette entreprise et a commencé à se consacrer aux autres.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Celia Lora a sa propre chaîne YouTube, qu’elle a ouverte dans la situation mondiale, n’ayant rien à faire à l’intérieur de sa maison, elle a décidé et a eu plusieurs invités qui ont pu partager leurs expériences ainsi qu’elle. crée ce type de contenu engageant, de nombreux utilisateurs ont tendance à les aborder de manière inattendue.

Parfois, elle a pu partager avec nous des messages très désagréables et des demandes si étranges que nous ne pouvons pas mentionner ici quelque chose qui fait vraiment vibrer cette jeune femme qui ne s’attendait pas à ce que les gens soient comme ça en est même venue à penser que tout est C’est une blague mais beaucoup sont très sérieux.

Pour le moment, elle continuera à tout donner au sein de La Casa de los Famosos, s’efforçant de gagner ce concours et bien sûr essayant d’empêcher sa personnalité de la gagner et de la faire quitter le programme si fort qu’elle a même pensé à quitter son libre arbitre.