Celia Lora ne couvre ses charmes que d’un foulard comme un lapin | INSTAGRAM

La belle maquette et influenceur mexicaine, Celia Lora, continue de surprendre ses abonnés sur les réseaux sociaux avec ses photos attrayantes et a révélé à cette occasion avec quelle entreprise elle aime le plus travailler.

Ce n’est pas un secret que la belle fille d’Alex Lora, chanteur du groupe de rock mexicain El Tri, est un grand fan de mannequinat et aussi que tu as eu l’occasion de travailler avec les marques les plus importantes de cette industrie.

C’est le cas de cette marque célèbre pour son logo de lapin, le Revue devenu légendaire grâce à images étonnantes et à la manière également réalisée dont ils capturent leurs figures et les partagent avec le monde.

C’est pour cette raison que la belle fille a décidé de faire un Séance photo dans le confort de votre maison en utilisant certains produits de cette marque, un chapeau et seulement une écharpe avec laquelle je peux à peine manger ses charmes, en faisant profiter vos fans au maximum.

C’est l’une des publications les plus récentes de la jeune mexicaine sur son Instagram officiel, un réseau social où elle reste en contact avec son public et cette fois, en plus de montrer son incroyable silhouette, j’ai aussi eu l’occasion de la mettre en valeur. Sapin de Noël.

Celia a l’habitude de regarder la caméra et d’utiliser ce visage avec lequel elle conquiert des millions d’internautes à travers le monde, tous de pays différents mais s’accordent à dire qu’elle est l’une des plus belles femmes qu’ils aient vues.



Celia Lora partage sa beauté dans ses séances photo attrayantes.

En raison de sa grande renommée et de sa grande popularité, la jeune femme a également la possibilité d’aider de nombreux magasins et entreprises différents où elles fournissent des services, étant invitée à essayer d’abord ce qu’elles proposent et ainsi pouvoir recommander la manière la plus appropriée à ces entreprises.

C’est pour cette raison que dans ses histoires, vous pourrez découvrir des cliniques de beauté, des magasins d’alimentation, des restaurants, des hôtels et toutes ces entreprises qui ont été intéressées à travailler avec elle et qui lui ont permis d’obtenir des revenus et parfois aussi des vacances à un coût inférieur à celui que j’aurais eu.

Celia Lora vous invite à continuer à prêter attention à son contenu séduisant et dans Show News, nous vous le présenterons afin que vous ne le manquiez à aucun moment et que vous puissiez continuer à profiter à la fois de sa personnalité et de sa beauté.