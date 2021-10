Celia Lora offre une chaise d’élégance et de beauté à Angelina Jolie | Instagram

Vraiment belle ! Celia Lora est redevenue l’égérie de nombreuses grâces à une photographie qu’elle a partagée sur ses réseaux sociaux et sur laquelle elle était sobre et élégante à l’image de l’ex de Brad Pitt, Angelina Jolie.

La fille des dirigeants du TRI, Chela et Alex Lora, a posé devant l’objectif avec un sérieux total et comme si elle n’avait pas eu conscience de leur présence tout en profitant de leur séjour dans un lieu paradisiaque.

La photographie permet de voir le beau camarade de jeu mexicain Célia lora posant depuis un bel escalier en pierre et en arrière-plan vous pouvez voir la puissance de la nature, à quel point le vert de la végétation et la beauté de La boss de Rive d’Acapulco.

Celia Lora, qui a récemment quitté La Casa de los Famosos, a choisi pour l’occasion un style très similaire à celui de la star Angelina Jolie, une robe noire très sobre, mais avec des touches pour mettre en valeur sa beauté et ses longs cheveux noirs et venteux.

Celia Lora confie le fauteuil de l’élégance et de la beauté à Angelina Jolie. Photo : Instagram.

La robe de l’actrice n’est ni courte ni longue, mais une coupe « chanel », mais avec une touche plutôt coquette en haut du décolleté qui révélait une partie de ses charmes. La tenue ajustée délimitait les courbes de Celia Lora à la perfection et la couleur noire mettait en valeur le ton de sa peau sur ses belles jambes.

L’image de la star de télé-réalité et influenceuse était encore plus élégante grâce aux accessoires délicats, une paire de petites boucles d’oreilles et la touche des tatouages ​​qui sortaient de son avant-bras ont rappelé à beaucoup d’Angelina Jolie.

Il convient de noter que la protagoniste de Maléfique a plus d’une fois opté pour ce type de robes, ajustées et de différentes longueurs, mais jamais courtes, en plus d’être très friande de vêtements noirs, cela fait partie de son style; De plus, Angelina Jolie aime avoir des tatouages ​​sur le corps, quelque chose qu’elle partage avec la populaire et irrévérencieuse Celia Lora.

La célèbre femme est apparemment devenue assez romantique en regardant ce bel endroit, dont il semble qu’il soit devenu une image, l’hôtel Carlota; Eh bien, il a partagé un beau message avec la photo sur son compte Instagram officiel.

Chaque chemin me mène, me ramène à ton amour, a écrit la belle Celia en anglais à côté de la photo.

La publication a été partagée sur le célèbre réseau social il y a 16 heures et a dépassé les 12 000 réactions sur Instagram ; Les adeptes de la femme d’affaires également n’ont pas manqué l’occasion de lui dire une nouvelle fois à quel point elle est belle et de la saluer et lui souhaiter une bonne nuit.

Célia lora Elle est devenue l’un des chouchous célèbres des réseaux sociaux, sa beauté et son irrévérence ont conquis des millions de followers. Dès son plus jeune âge, la fille des dirigeants du TRI s’est montrée assez irrévérencieuse et a toujours dit et fait ce qu’elle pense. En effet, il y a quelques mois, la star a été interviewée par Yordi Rosado et lui a demandé si elle changerait de mode de vie, ce à quoi elle a répondu que pas du tout ; C’est d’ailleurs ce qui lui a donné les projets qu’il a actuellement.