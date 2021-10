Celia Lora orne ses charmes de chaînes et de gants en soie

Celia Lora orne ses charms de chaînes et de gants en soie | INSTAGRAM

La magnifique mannequin mexicaine Celia Lora montre depuis de nombreux mois qu’elle adore créer du contenu, C’est l’un des métiers qu’il aime le plus et qu’il n’aurait jamais imaginé atteindre ce point, mais maintenant qu’il l’est, il l’apprécie beaucoup.

En fait en ce moment le belle mexicaine participe à la Télé réalité de Telemundo, La Maison des Célèbres, une émission dans laquelle il a également eu l’occasion de montrer sa personnalité en vivant avec différentes personnes dans la maison, puisqu’elles vivent pratiquement toutes ensemble.

Cependant, avant d’entrer dans le Spectacle Elle a décidé qu’il serait très important de garder ses fans choyés et divertis pendant son absence, alors elle a décidé que la meilleure idée serait de laisser des photos des enrôlés afin qu’ils se téléchargent progressivement dans leur Instagram.

C’est pourquoi pratiquement chaque jour il nous partage de nouveaux clichés et beaucoup se demandent comment il va.

Elle a un groupe de personnes en charge de ses réseaux sociaux, bien sûr, elle doit avoir une équipe qui la soutient dans ce genre de chose, car son temps est très précieux et elle le consacre généralement à suivre. travail.

C’est une photo qu’il a partagée dans laquelle il a orné ses charmes et sa beauté avec des chaînes et des gants de soie en plus de cela tenue noire élégante enchanté composé d’un haut et d’un pantalon.

Il est assez évident que c’était un Photographe professionel La personne en charge de cette séance photo, car le modèle apparaît avec des voix assez intéressantes et portant tous ses attributs, comme ses cheveux, qui à cette occasion apparaissaient comme s’il s’agissait d’une vague, reposant sur le sol et se courbant.



Celia Lora mannequin de l’hôtel dans une séance photo élégante.

De plus, les poses utilisées par la lumière, l’exposition et même la composition de l’image sont assez bonnes, gardant les proportions et prenant toujours le beau modèle pour l’essentiel.

C’est pour cette raison que son image a atteint plus de 37 j’aime en seulement quelques heures, un bon nombre même pour une femme célèbre si grande qu’elle compte déjà plus de 9,8 millions de followers.

Pour cette raison, nous sommes presque sûrs qu’au moment où il atteindra 10 millions, il aura une grande fête, travaillant dur pratiquement tous les jours pour grandir autant que possible et 10 millions est une bonne quantité.

Dans Show News, nous continuerons à être très au courant de toutes les nouvelles de Celia Lora, ainsi que de sa participation à la célèbre maison et à tout autre programme auquel elle est invitée, en ce moment elle a été nommée pour quitter la maison, mais vous avez l’opportunité de la sauver en votant sur la page officielle de Telemundo.