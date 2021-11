Celia Lora ouvre sa veste en cuir et ses charmes jettent un coup d’oeil

Celia Lora ouvre sa veste en cuir et ses charmes sautent aux yeux | INSTAGRAM

À ce jour, il est bien connu que la belle maquette, conducteur et influenceur mexicain, Celia Lora, a gagné une place de choix dans le cœur de ses fans pour toujours partager avec eux sa grande beauté dans différentes photos et contenus affectueux qu’elle se consacre à créer avec beaucoup d’affection pour eux.

A cette occasion, nous aborderons une photographie avec laquelle elle nous a montré sa renommée non seulement en raison d’être la fille de Alex Lora, le célèbre chanteur du groupe de rock mexicain Le Tri, mais aussi pour son grand dévouement à la création de contenu que ce soit pour sa chaîne YouTube, son Instagram officiel ou toute marque qui le propose, comme le magazine bunny, ne m’a pas participé à plusieurs reprises.

Sur la photo que nous abordons aujourd’hui, nous pouvons voir comment la jeune femme continue de télécharger les résultats d’une longue séance photographique qu’elle a prise dans un hôtel du CDMX, un site en qui je lui fais entièrement confiance pour représenter ce lieu et le faire connaître avec de jolis clichés.

Dans la pièce de divertissement, nous pouvons voir comment la jeune femme posait depuis l’un des coins dudit hôtel, ouvrant son manteau de fourrure marron et ses charmes pour rejoindre le devant, une action qui fascinait ses admirateurs et qui a fait venir de nombreux utilisateurs. et comme cela a conduit à plus de 105 000 réactions à la publication.

De plus, on a pu voir aussi comment les commentaires de certains de ses collègues créateurs de contenu sont venus la féliciter et exprimer ce que joli Vous pouvez le voir, comme Lizbeth Rodríguez, qui lui a dit qu’elle était une déesse, ainsi que de nombreux autres utilisateurs qui se sont également exprimés et l’ont soutenue.

Celia Lora des modèles pour le travail mais aussi pour le goût de ses fans.

Il est important de dire que Celia a eu beaucoup de temps pour pratiquer le mannequinat, tout a commencé grâce à la situation mondiale car chez elle elle n’avait pas grand chose à faire, c’est là qu’elle s’est rendu compte que le mieux serait de produire des instantanés dans le confort de sa maison, sans avoir besoin de sortir et de vous mettre en danger.

C’est là qu’il a trouvé ses meilleurs angles et bien sûr il les applique maintenant pour continuer à collaborer avec les marques qui le recherchent, qui sait qu’elle est une experte dans la publicité de divers produits, services ou lieux.

En fait, dans les histoires officielles d’Instagram, vous pouvez constater qu’elle a plusieurs vidéos faisant la promotion de diverses entreprises qui l’invitent à essayer elle-même leurs produits ou services, afin de les promouvoir d’une meilleure manière et à partir de sa propre expérience.

Continuez sur Show News en profitant du beau contenu et continuez à profiter de tout ce qu’elle fait pour garder les internautes qui aiment apprécier ses contenus heureux.