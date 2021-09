Celia Lora porte de beaux intérieurs et les internautes en profitent

Alors que la belle mannequin mexicaine, Celia Lora, participe à la Télé réalité de Telemundo, La Maison des Célèbres Vos fans continuent d’apprécier les magnifiques contenus qui sont publiés sur votre réseaux sociaux continuellement.

C’est vrai, cette jolie jeune femme a tout laissé prêt fait un séances photographique très coquette juste avant d’entrer dans ce programme afin qu’elle puisse continuer à faire plaisir à ses fidèles adeptes dans l’Internet, qui ne se détachent pas de leurs réseaux sociaux.

A cette occasion nous aborderons cette pièce de divertissement qui a été placée pendant quelques heures et qui a rapidement réussi à attirer l’attention de tous sur Internet alors que la belle fille d’Alex Lora apparaissait posant dans de très beaux intérieurs noir et blanc avec l’un de ses plus coquets visages et bien sûr sa silhouette enviable.

Il y a eu plus de 116 000 likes qui sont rapidement venus sur cette image, dans laquelle il a démontré sa grande passion pour celle-ci. la modélisation et aussi par le flirtation, car en vérité son visage provoquait de belles sensations chez ceux qui l’observaient.

De plus, dans la partie inférieure, elle porte des vêtements noirs très intéressants qui semblent être de la soie, un tissu qui excite quiconque a déjà interagi avec lui en termes d’amour ou de passion dans son cas.

Il est également important de rappeler que dans sa participation à la célèbre maison elle a eu l’occasion de rencontrer d’autres acteurs, actrices et chanteurs populaires, avec lesquels elle a réussi à nouer une amitié mais aussi parfois une rivalité, comme on l’a déjà su qu’elle est un peu conflictuel ou peut-être beaucoup.

Aujourd’hui, dans la matinée, nous parlions de sa situation avec Pablo Montero, les deux ont fini par se disputer et demander ce respect l’un pour l’autre, bien que Celia Lora ait assuré que c’était lui qui lui manquait de respect à cause de sa façon de parler.

Pablo Montero lui a demandé du respect, mais ce que nous savons, c’est qu’en cherchant une confrontation qu’il gagnait, elle a également commencé à parler et l’a même averti que s’il continuait à dire tout ce qui était négatif à son sujet, alors s’il parlait de choses négatives lui et nous le verrons ici sur Show News peut-être très bientôt.