Celia Lora porte des breloques en dentelle et offre 50% de réduction

Celia Lora porte des charms en dentelle et offre 50% de réduction | INSTAGRAM

Le magnifique maquette et influenceur mexicain, Celia Lora, produit du contenu attrayant depuis plusieurs années, participe avec les meilleurs magazines et bien sûr le fait aussi par elle-même, alors parfois elle décide de révéler un peu de ce qu’elle publie sur ce site « Seulement pour les fans », où ses photos sont encore plus dévoilées que ce que l’on peut voir sur les réseaux sociaux.

Cette fois la jolie fille d’Alex Lora a partagé une image séduisante dans laquelle elle apparaît vêtue d’une tenue en dentelle rouge qui fait ressortir parfaitement ses charmes et sa silhouette devant la caméra.

De plus, l’image était accompagnée d’un réduction du cinquante% pour ce site Web exclusif où, pour un montant mensuel, vous pouvez découvrir le meilleur de Celia, à la fois des photos et des vidéos qui ne peuvent être obtenues que via ce formulaire.

Bien sûr, les internautes ont rapidement donné leurs likes et ont partagé celui-ci. La photographie pour que plus de gens puissent la joindre, preuve qu’elle fait tout cela avec amour et dévouement, quelque chose qu’elle a démontré et qu’elle continuera à faire continuellement.

Pour cette raison, vos fans savent qu’elle ne les décevra pas, toujours en attente et la soutenant dans tous ses projets, que ce soit sur sa chaîne YouTube ou dans un programme dans lequel elle est invitée.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET DE CELIA



Celia Lora pose devant ses fans et leur offre une remise de 50% sur sa page.

En fait, elle participait récemment à une émission de téléréalité populaire sur Telemundo « La Casa de los Famosos », qui vient d’ailleurs de se terminer et Alicia Machado en a été la gagnante, même s’il convient de mentionner que depuis que le Mexicain a quitté ledit programme, il est dit que beaucoup de gens ont cessé de le voir.

Selon ces informations, de nombreux téléspectateurs aux États-Unis ont vu Celia dans l’émission à observer, car dans ce pays le contenu à son sujet n’est pas toujours disponible et encore moins à la télévision, une réalité qui a vraiment suscité la curiosité de ses fans de savoir ce que c’est dans une ambiance conviviale.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous le meilleur contenu de Celia Lora Et bien sûr aussi les images séduisantes comme celle que nous vous présentons aujourd’hui, une jeune femme dévouée qui continuera à dorloter le public et bien sûr continuera à égayer les jours de ceux qui aiment la regarder sur vos écrans.