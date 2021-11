Celia Lora porte un chemisier ouvert et interviewe Kimberly Flores | INSTAGRAM

La belle modèle mexicain, Celia Lora, a montré une très grande aspiration à la création de contenu, à tel point qu’elle s’est même aventurée dans Youtube ouvrir sa propre chaîne et faire des interviews où elle a des invités spéciaux et cette fois c’était Kimberly Flores.

La jeune fille d’Alex Lora (chanteur du groupe de rock mexicain El Tri), a interviewé son partenaire Réalité SpectacleLes deux participaient à « La Casa de los Famosos », un programme qui leur a apporté de mauvaises anecdotes mais qui a révélé que leur amitié est l’une des meilleures choses qu’ils ont eues à l’intérieur.

Celia Lora portait des jeans et l’un de ses chemisiers plus coquette, celle qui a une ouverture frontale très impressionnante en rouge et faite de dentelle. Pour sa part Fleurs de Kimberly Elle portait également une très belle tenue composée d’une robe et de bottes hautes, toutes deux très présentables.

L’entretien a eu lieu en Monterrey, où habite Kimberly et d’où vient son mari, et bien sûr Celia a commencé par les questions, son invitée a commencé à s’exprimer et à parler un peu de sa vie et de ses origines, ainsi que de la façon dont elle est arrivée à Mexique.

Il nous racontait comment il s’était retrouvé à Monterrey, comment c’était la première fois qu’il arrivait dans cette ville et tout ce qu’il pensait au passage, il nous parlait aussi un peu de sa carrière dans le show business depuis qu’il vivait au Guatemala.

Ils parlaient également un peu de leur relation et de la façon dont il avait fini par épouser un Mexicain, commentant qu’il n’avait jamais de sa vie imaginé être avec une personne de ce pays, encore moins vivre dans cet endroit où il réside maintenant.

C’est très divertissant et nous vous recommandons de le regarder du début à la fin, au cas où vous apprécieriez la compagnie de Celia Lora ou Kimberly Flores, vous passerez sûrement une excellente demi-heure à écouter leurs anecdotes et à profiter de leurs personnalités.

Nous laissons la vidéo ici pour que vous en profitiez et nous espérons que vous continuerez avec nous sur Show News afin que vous découvriez toutes les nouvelles, les nouvelles et bien sûr le contenu le plus coquette de Celia Lora, qui continuera à s’efforcer de devenir votre modèle préféré et de continuer à consentir à tous les internautes qui l’envisagent déjà ainsi.