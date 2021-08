Celia Lora pose élégante, tombe amoureuse des fans et de Lizbeth Rodríguez

Celia Lora pose avec élégance, tombe amoureuse des fans et de Lizbeth Rodríguez | INSTAGRAM

Le beau modèle mexicain Celia Lora a récemment mis en ligne des photographies qu’elle a réussi à produire dans un studio photo auquel il a assisté pour pouvoir faire revenir ses fans sur son Instagram, ils ont couru pour apprécier sa beauté, car auparavant il se reposait de ces sessions et ne faisait que télécharger Tik Toks.

Il a été décidé de se procurer les batteries et de créer un contenu attrayant qui permettrait d’attirer plus d’utilisateurs vers ses publications et de leur faire savoir qu’il est sur le point de participer à un nouveau Telemundo Reality Show : La Maison des Célèbres.

C’est vrai, c’est un nouveau programme dans lequel on peut apprécier la célèbre femme vivant avec d’autres membres de l’émission, bien sûr à travers une dynamique qui rendra les choses beaucoup plus intéressantes, en plus de la beauté fille d’Alex Lora Il a déjà avoué qu’il allait se faire des amis.

Cependant, à l’heure actuelle le meilleur de toute cette photographie que nous aborderons l’une des dernières publiées dans son Instagram officiel dans ce morceau de divertissement Elle apparaît vêtue d’une tenue assez élégante composée d’un chemisier à manches longues et d’un pantalon, ainsi que, bien sûr, quelques baskets avec lesquelles elle lui a apporté la parfaite touche d’élégance.

La photographie du rappel l’attention de tous ceux qui sont arrivés et ont donné leurs likes respectifs, réalisant plus de 152 000 en quelques heures, la plupart d’entre eux ont commenté qu’ils étaient tombés amoureux d’elle mais l’utilisateur qui a attiré le plus d’attention parmi les les commentaires étaient Lizbeth Rodriguez.

C’est vrai, la célèbre fille ex-Badabun est venue commenter qu’elle ne pouvait pas croire à quel point Celia est jolie et que si tout cela était à elle, car auparavant, ils ont montré qu’ils avaient beaucoup d’amour et même un peu d’attirance, bien que sûrement cela pour générer un peu de scandale et que plus de gens se tournent pour les voir.

Au cas où vous ne le sauriez pas également, Celia Lora a également une chaîne YouTube où elle met en ligne des vidéos très intéressantes et amusantes s’exprimant telle qu’elle est, partageant ses expériences et sa personnalité dans son propre style et réussissant à divertir son public.

Bien sûr il a aussi des pages de paiement mensuel, en fait il en a quatre et vous pouvez y accéder pour débloquer les avantages et le contenu le plus gratuit possible puisqu’il n’y a là aucune restriction, c’est un pur délice.